Comandante da Ala 2 apresenta à Câmara projetos e investimentos da unidade (foto: Ismael Vieira)

Fonte: Câmara Municipal de Anápolis, por Fernanda Morais

A convite do vereador Sargento Anderson José (PMN), o comandante da Ala 2 (antiga Base Aérea), em Anápolis, coronel aviador Gustavo Pestana Garcez participou da sessão ordinária desta terça-feira (28.abr).

Além de agradecer o espaço para falar sobre a Ala 2 na Câmara Municipal, o coronel disse que está ansioso para receber o seu título de cidadania anapolina, de iniciativa da vereadora Professora Geli Sanches (PT).

O comandante falou sobre a história e evolução da Base Aérea até os dias atuais e sobre o trabalho que a Força Aérea Brasileira (FAB), com atuação em Anápolis, está fazendo para ajudar no combate ao novo coronavírus.

“Em toda minha carreira de militar, vir para comandar a unidade operacional da FAB em Anápolis, com certeza é motivo de muita honra, o maior prêmio da minha carreira”, declarou o aviador na tribuna do plenário.

Pestana afirmou que a Ala 2 é o maior complexo operacional da Força Aérea Brasileira, segundo ele, uma das melhores decisões da FAB foi a escolha de Anápolis para sediar o Centro de Defesa Aérea do Brasil.

“Hoje temos 500 imóveis na cidade. Estamos ampliando essas moradias com a construção de dois novos blocos esse ano e mais dois no ano que vem. Além disso o controle de espaço aéreo, por decisão também da FAB, vem para Anápolis. Será centralizado aqui na Ala 2 o controle do espaço aéreo da região Centro-Oeste que engloba, além de Anápolis, Goiânia e Brasília”, contou.

O comandante convidou os vereadores para visitar a Ala 2 para conhecer de perto a estrutura operacional que atualmente funciona em Anápolis. Segundo ele, as aeronaves F-39 GRIPEN estão chegando na cidade no ano que vem. Existe um preparo de pilotos e na estrutura do local para receber os aviões.

“Temos 130 milhões em obras já em execução. R$ 60 milhões já foram investidos, para os próximos dois anos a previsão é os R$ 70 milhões”.

COVID

Segundo o comandante, a Ala 2 começou a atuar em Anápolis no combate a Covid, com a Operação Regresso, quando foram recebidos os brasileiros e seus familiares repatriados da China. “Naquele momento tivemos todas as precauções para que o vírus não chegasse ao município”, destacou.

Agora na segunda fase de participação do combate a pandemia, Pestana informou que a Ala 2 faz parte do comando de ações aqui no Centro-Oeste “e estamos atuando com nossas aeronaves, levando alimentos para regiões necessitadas e disponibilizando nossos médicos e equipamentos para localidades críticas do Brasil como Manaus e Belém”, contou.

O comandante disse que também foi realizada uma missão para arrecadar alimentos e doar para famílias carentes da cidade.

“Hoje temos uma guerra contra esse vírus e temos que estar preparados. Vamos colaborar com esse combate. Estamos vendo que o que acontece do outro lado do planeta acaba chegando aqui e exige uma participação de todos, militares, sociedade, políticos para combater o nosso inimigo que é a covid”, pontuou.

O Vereador sargento Anderson apresentou o comandante Pestana aos vereadores através da leitura de seu currículo. O sargento frisou que fez parte da FAB por mais de 20 anos e que seu mandato será pautado, entre outras coisas, para fortalecer o vínculo entre a Câmara Municipal e a Ala 2.