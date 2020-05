Acompanhe todas as informações sobre o coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Até as 17 horas desta quarta-feira (30/04/2020), o município de Anápolis registra 617 casos suspeitos para COVID-19: 584 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 33 estão internados em unidades de saúde públicas e privadas. São 46 casos confirmados: 24 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos, 03 estão internados (01 deles é residente de outro estado), 01óbito e 19 já finalizaram o período de isolamento domiciliar. Temos 327 casos descartados por exame laboratorial. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 02 casos: 01 caso feminino, de 46 anos, e 01 do sexo masculino, de 54 anos.

Informa-se óbito de paciente do sexo feminino, 75 anos, residente do município de Anápolis. Ela deu entrada na UPA III Dr. Alair Mafra com quadro de cardiopatia descompensada, sendo regulada para UTI em Goiânia em 30/03, na qual permaneceu internada desde então. Em 23/04 foi coletada amostra específica para Covid-19, com resultado confirmado da doença e óbito informado a este município no dia de hoje. A Secretaria Municipal de Saúde já solicitou e aguarda informações detalhadas sobre o caso.

Os casos confirmados nas unidades do município, mas que não são residentes em Anápolis, não estão contabilizados nesse Boletim e são informados ao CIEVS estadual, que repassa a informação aos municípios de origem.

*A prática de isolamento domiciliar é uma orientação das equipes de saúde e da Vigilância Epidemiológica do município para os casos suspeitos, confirmados e seus contatos diretos, conforme critérios determinados pelo Ministério da Saúde. O cumprimento desta prática é uma responsabilidade social desses para com a comunidade. Seja consciente e responsável!

Facebook Twitter Google+