O intuito é que atuem nas ações e estratégias de combate à covid-19

Os alunos dos cursos de graduação de Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás (UEG) que já completaram 75% da carga horária prevista para o período de estágio supervisionado, poderão antecipar a colação de grau, em caráter excepcional, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A decisão foi publicada na Resolução CsU n° 972 (Ad Referendum), pelo presidente interino do Conselho Universitário da Universidade Estadual de Goiás. A Resolução tem por intuito permitir aos discentes dos cursos da área da saúde a atuação nas ações e estratégias de combate à pandemia de Covid-19.

Para antecipar a colação de grau, o discente deverá estar regularmente matriculado no último período letivo, ter completado 75% da carga horária prevista para o período de estágio supervisionado, ter integralizado todos os componentes curriculares do curso – núcleo comum, núcleo específico, núcleo de modalidade e núcleo livre, atividades complementares – e estar regular com o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

O discente interessado na antecipação da colação de grau deverá formalizar a solicitação, assiná-la e encaminhar em formato PDF, para o e-mail coordacademica.prg@ueg.br, anexando cópias legíveis de RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento, se for o caso, para conferência dos dados e da assinatura.

A Resolução estabelece ainda que a solicitação não deve ser feita por terceiros, por alunos que estiverem com prazo de integralização vencido ou por discentes que estejam envolvidos em procedimentos disciplinares.

Outras informações podem ser conferidas na Resolução CsU n° 972.

(Comunicação Setorial|UEG)