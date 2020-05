Cursos de legislação de trânsito especializados ou para obtenção da CNH poderão ser a distância

O Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO) normatizou com a possibilidade de retomada dos cursos teóricos e especializados. As aulas, suspensas desde o início da pandemia pelo novo coronavírus, poderão voltar a ser ministradas por meio de plataformas de Educação a Distância (EAD), de forma que alunos e professores sejam resguardados do risco de contaminação.

A mudança no formato está prevista na Portaria 754, publicada no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira, dia 5. A carga horária e o conteúdo programático terão que ser cumpridos rigorosamente, conforme prevê a legislação.

Ao abrir possibilidade de retomada dos cursos de Legislação de Trânsito para formação e reciclagem de condutores e atualização de permissionários, a autarquia busca atender à sociedade, sem perder de vista às medidas de prevenção decretadas pelo Governo do Estado.

A proposta é que os instrutores possam ministrar as aulas de casa ou da sede do Centro de Formação de Condutores “A” – auto-escola que ministra aulas teóricas. Os alunos poderão assistir as aulas em casa. A fiscalização será feita via sistema, com controle de frequência a partir do reconhecimento facial.

Os cursos teóricos são pré-requisitos para a obtenção da primeira habilitação, reciclagem de condutores e atualização de permissionários do Detran-GO. Já os especializados capacitam motoristas e motociclistas para o transporte de carga e passageiros. A medida beneficia mais de 500 CFCs A que estão impossibilitados de atuar desde o início do período de quarentena.

Comunicação Setorial do Detran-GO