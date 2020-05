Presidente da Codego detalhou os investimentos de 22 empresas em entrevista às Rádios Brasil Central

Mesmo com a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus no país, Goiás receberá nos próximos meses investimentos privados de 22 empresas em oito municípios. O total a ser investido aproxima-se dos R$ 100 milhões. A informação foi confirmada por Marcos Cabral, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), em entrevista ao radiojornal O Mundo em Sua Casa, das rádios Brasil Central AM e RBC FM, nesta segunda-feira, dia 4.

As empresas serão instaladas em áreas da Codego nos municípios de Abadiânia, Anápolis, Catalão, Goianésia, Itumbiara, Morrinhos, Rio Verde e Senador Canedo. São empreendimentos de indústrias de diversos segmentos, como alimentos, produtos químicos, reciclagem, construção civil, transporte, mecânica, biotecnologia e nanotecnologia, entre outros. A expectativa de geração de empregos é da ordem de 1200 vagas.

Segundo informou o presidente da Codego durante a entrevista aos jornalistas Gil Bomfim e Emmerson Kran, as obras devem começar já a partir desta semana. “Esse número de empregos ainda vai aumentar com a Geolab, empresa farmacêutica cuja expansão vamos anunciar nesta semana, com assinatura do contrato de área em Anápolis. Ela vai dobrar sua produção e também o número de colaboradores, passando de 1500 para 3000”, antecipou Marcos Cabral na entrevista.

Mais polos industriais

Cabral falou da força-tarefa que montou na Codego, desde que assumiu a empresa no fim do ano passado, para destravar processos que estavam parados. O grupo reúne engenheiros pareceristas, administradores e advogados que embasaram os contratos de concessão de áreas para os novos empreendimentos. Ele também citou os planos da Codego de construção de mais 14 polos agroindustriais em diversas regiões do Estado.

“Nos próximos 30 dias, o governador deve anunciar o início das obras desses três primeiros polos para as regiões Norte, Nordeste e Entorno de Brasília”, disse Cabral referindo-se às novas áreas industriais em Santa Terezinha, Cavalcante e Santo Antonio do Descoberto. Ele adiantou ainda para breve a criação de um Daia 2 em Anápolis, que já conta com o interesse de cerca de 100 novas empresas para instalação.

