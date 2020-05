Fonte: Câmara Municipal de Anápolis, por Geovana de Bortole

Foto: Ismael Vieira

A Câmara Municipal de Anápolis recebeu na sessão ordinária de terça-feira (05.mai) o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Marcos Cabral, que veio a convite dos vereadores do Democratas, Jean Carlos, João da Luz e Pedro Mariano. Cabral estava acompanhado do vice-prefeito Márcio Cândido (DEM) e diretor administrativo da Codego, Carlos César Toledo.

Marcos Cabral apresentou as propostas do Governo Estadual de melhorias que devem ser implantadas no DAIA. Entre os planejamentos estão a entrega do Anel Viário em 120 dias, obras de desenvolvimento e revitalização do sistema de tratamento de água (ETA) e conclusão do sistema de tratamento de esgoto (ETE), serviço de tapa buraco, renovações e melhorias de sinalização e ponto de ônibus, melhorias em iluminação pública com lâmpadas de LED, perfuração de 20 novos poços artesianos.

O presidente da Codego disse ainda que há projetos de implantação de cinco novas empresas, de posto de saúde, de ciclovia, e implantação de um shopping no DAIA.

Cabral citou também que a Codego pretende avançar nos processos de regularização fundiária no distrito industrial.

“Estamos finalizando todas as demandas solicitadas pela Câmara Municipal, Prefeitura, classe empresarial e população. Ouvimos todas as sugestões, verificamos nossos gargalos. Estamos cuidando da infraestrutura do DAIA, pois este é nosso dever. Por isso estamos aqui prestando contas. Reconhecemos a importância de Anápolis para o desenvolvimento do Estado de Goiás”, afirmou.

A bancada do Democratas na Casa destacou a importância da visita. Jean Carlos disse que acredita que os investimentos são importantes para o desenvolvimento da cidade, principalmente depois da pandemia, quando a economia ficará abalada, o DAIA será fundamental para suprir o desenvolvimento.

João da Luz falou que a Câmara é a ressonância dos anseios da população. “Todos os vereadores já fizeram solicitações de melhorias do DAIA, por isso recebemos essas notícias com muita satisfação”

Pedro Mariano (DEM) comentou sobre o desempenho nesses seis meses de trabalho na Codego.

Todos os parlamentares fizeram suas colocações e solicitações ao presidente da Codego, ressaltaram a relevância do DAIA no desenvolvimento econômico de Anápolis, e agradeceram pelas ações que estão sendo programadas. Os parlamentares também citaram as principais demandas que precisam ser solucionadas.

O presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Casa, vereador Teles Júnior (PMN), presidente da Comissão de Indústria e Comércio disse que a Comissão está à disposição para cooperar com desenvolvimento da cidade

O presidente da Casa, Leandro Ribeiro, lembrou há muitas demandas antigas para Codego. “Quando fui secretário estadual de desenvolvimento econômico constatei as dificuldades, e agora a pandemia traz mais transtornos. Anápolis conta com grandes indústrias importantes e sabemos os desafios”, destacou.