Acompanhe todas as informações sobre o coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Até as 17 horas desta quarta-feira (06/05/2020), o município de Anápolis registra 768 casos suspeitos para COVID-19: 762 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 06 estão internados em unidades de saúde públicas e privadas. São 62 casos confirmados: 32 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos, 01 internado, 01 óbito e 28 já finalizaram o período de isolamento domiciliar, curados. Temos 401 casos descartados por exame laboratorial. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 02 casos do sexo masculino (23 e 41 anos) e 02 casos do sexo feminino (48 e 52 anos).

Os casos confirmados nas unidades do município, mas que não são residentes de Anápolis, não estão contabilizados nesse Boletim e são informados ao CIEVS estadual, que repassa a informação aos municípios de origem.

*A prática de isolamento domiciliar é uma orientação das equipes de saúde e da Vigilância Epidemiológica do município para os casos suspeitos, confirmados e seus contatos diretos, conforme critérios determinados pelo Ministério da Saúde. O cumprimento desta prática é uma responsabilidade social desses para com a comunidade. Seja consciente e responsável!