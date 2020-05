Goiás tem 45 mortes e 1.024 casos confirmados de coronavírus

Há 40 pacientes com Covid-19 internados e outros 85 estão em investigação

Publicado: 06 Mai 2020, Última Atualização: 06 Mai 2020

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 1.024 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19). Destes, há 45 mortes confirmadas. No Estado, há 10.479 casos suspeitos em investigação. Outros 3.289 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 251 amostras em análise, incluindo o material enviado pelo Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Há 40 casos confirmados internados. Destes, 22 estão em unidades públicas da rede estadual e 18 na rede privada*. Há ainda 85 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 55 estão na rede pública e 30 na rede privada*.

Há, até o momento, 45 óbitos confirmados e 35 óbitos suspeitos estão em investigação. Já foram descartados 87 óbitos nos municípios goianos.

Os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás. Ressalta-se que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.

O Governo de Goiás, por meio da SES-GO, monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de Covid-19, seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros.

Os dados deste boletim foram divulgados às 20h de quarta-feira, 6 de maio de 2020.

*Fonte: AHPACEG (dados de 06/05, às 16h).