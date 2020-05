Pessoas com esse problema têm dificuldades para diferenciar cores. Segundo a companhia, os semáforos serão substituídos gradativamente

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Ismael Vieira – Dircom

Alguns semáforos de Anápolis vão ficar de cara nova. Agora, os motoristas poderão notar uma faixa branca no meio de alguns aparelhos. A medida, implantada pela Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), faz a diferença quando os condutores dos veículos são daltônicos, pessoas com problemas para diferenciar as cores.

As mudanças nos semáforos começaram no início desta semana, de acordo com o programa elaborado pela CMTT. São ajustes simples e de baixo custo, mas que deixam os equipamentos mais visíveis para os daltônicos à noite.

O diretor de Engenharia de Trânsito, Igor Lino, explicou que serão trocados os anteparos que ficam atrás das lâmpadas por outros mais novos e que possuem uma faixa reflexiva branca na altura da luz amarela.

“A mudança permite aos daltônicos saber qual lâmpada está acesa no período noturno. Apesar de não reconhecerem as cores, os motoristas conseguem identificar em um semáforo qual o mais brilhante por causa do contraste. A dificuldade é que, no período noturno, o daltônico não enxerga todo o equipamento, mas apenas a luz, sem um referencial se é a que está em cima (vermelha) ou embaixo (verde),” disse.