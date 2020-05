Imunização também continua nas salas de vacinas de 23 unidades de saúde com distribuição de senhas

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Bruno Velasco

Garantir a imunização dos grupos prioritários é o objetivo da Prefeitura de Anápolis com a intensificação da terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe. Agora, além das salas de vacinas nas unidades (veja lista abaixo), crianças de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias, adultos de 55 a 59 anos, pessoas com deficiência, puérperas (mulheres pós-parto) e professores de escolas públicas e particulares terão dois dias de vacinação em sistema drive-thru (sem sair do carro).

Será nos dias 26 e 28 de maio, terça e quinta-feira, das 8h às 16h, na UniEvangélica, Feirão do Bairro IAPC, e unidades de saúde Dr. Ilion Fleury (Bairro Jundiaí) e do Conjunto Filostro Machado. “Estamos intensificando para alcançar a todos dessa etapa. Lembrando que as pessoas que integram os grupos anteriores e não foram vacinadas devem procurar o sistema drive-thru ou uma das salas de vacina com as devidas comprovações”, explica o coordenador de Vigilância, Júlio César Spíndola.

Para a vacinação, algumas comprovações serão exigidas. Os professores devem ter em mãos o crachá, o contracheque ou o documento que comprove vínculo. Adultos de 55 a 59 anos precisam apresentar documento pessoal com foto. Os responsáveis pelas crianças devem levar a documentação pessoal e caderneta de vacinação do menor.

Já as pessoas com deficiência devem apresentar laudo ou declaração médica, comprovação de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento de aposentadoria da pessoa com deficiência; e puérperas até 45 dias pós-parto, precisam levar documento pessoal e certidão de nascimento do filho ou o cartão da gestante.

Salas de vacinas

Paralelo à vacinação em drive-thru, as salas de vacinas continuam abertas em 23 postos.Para evitar aglomerações e garantir a segurança da população, nas unidades de saúde estão sendo distribuídas senhas às 7h30 no período da manhã e às 13h no período da tarde. Contando sempre com a colaboração de todos para que mantenha a distância segura de dois metros e que usem a máscara.

Vacinação de crianças de seis meses a cinco anos de idade, pessoas com deficiência e puérperas (mulheres pós-parto) e adultos de 55 a 59 anos

Drive-Thru

Dias 26 e 28 de maio (terça e quinta-feira)

Horário: 8h às 16h

Locais:

– UniEvangélica (entrada pela Av. Universitária e saída pela Av. Brasil)

– Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury – Osego (entrada pela Av. JK e saída pela Av. São Francisco)

– Unidade de Saúde do Filostro Machado (entrada pela Rua Amélia da Silva e saída pela Rua Jorn. Eurípedes Gomes)

– Feirão do IAPC (entrada pela Rua Benjamin Vieira, saída pela mesma rua, porém deverá seguir o fluxo determinado no local)

Salas de vacinas nos postos

Data: 25 a 29 de maio

Horário: 7h30 às 11h e 13h às 16h30

Unidades:

Residencial Arco-Íris

Jardim Arco Verde

Bairro das Bandeiras

Bairro Calixtolândia

Vila Fabril

Conjunto Filostro Machado

Jardim Suíço

Bairro JK

Bairro São Carlos

Bairro Santo Antônio

Vivian Parque

Bairro São Lourenço

Jardim das Américas

Adriana Parque

Setor Industrial Munir Calixto

Parque dos Pirineus

Jardim Alexandrina

Bairro João Luiz de Oliveira

Vila Formosa

Anexo Itamaraty

Parque Calixtópolis

Abadia Lopes da Fonseca (Jardim Calixto)

Bairro Paraíso