Fonte: Prefeitura de Anápolis

ANÁPOLIS CONFIRMA TERCEIRO ÓBITO POR COVID-19

Paciente de 69 anos tinha diabetes e apresentou sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Neste sábado, 23, foi confirmada a terceira morte de paciente residente em Anápolis por COVID-19. O homem de 69 anos foi atendido na UPA da Vila Esperança no dia 20 de maio com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e foi direto para a sala vermelha. Com histórico de diabetes, o estado de saúde se agravou e ele foi transferido para o Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, mas faleceu logo em seguida. O boletim de hoje ainda traz que Anápolis tem 146 casos confirmados. São 17 novas notificações. O número é maior do que nos dias anteriores devido ao fato de que, até as 15h de ontem, horário do fechamento dos casos, nenhum resultado tinha sido recebido na Vigilância Epidemiológica. São 10 mulheres de 27, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 51, 53 e 54 anos e sete homens de 22, 28, 35, 36, 40, 41 e 69 anos. Mais oito pessoas estão curadas, totalizando 78. Descartados por exame laboratorial são 577. Dos confirmados, quatro estão internados e 62 em isolamento domiciliar com seus contatos diretos. Os casos suspeitos são 903, sendo que 894 estão em isolamento domiciliar e nove seguem internados. Ainda, conforme o boletim, seis casos confirmados de pessoas que residem em outros municípios estão internados na cidade.