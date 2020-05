Sem aglomerações, becas, gritos, aplausos ou músicas de fundo. Sem abraços, fotografias ou diploma na mão. Mas com emoção, com planos, com mil sonhos. Assim foi a primeira cerimônia de Colação de Grau Online da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O evento ocorreu na noite da última quarta-feira, 20, e conferiu o grau de tecnólogo em Gastronomia ou de tecnólogo em Hotelaria a 28 discentes da Unidade Universitária (UnU) de Pirenópolis.

Presidiu a cerimônia, que foi breve, com cerca de 30 minutos de duração, o reitor interino da UEG, professor Valter Campos. A coordenadora da UnU de Pirenópolis, Patrícia Carvalho, também estava presente.

Clique aqui para assistir a toda a cerimônia.

O novo modelo foi criado para que os alunos possam colar grau de forma conjunta ainda que em tempos de distanciamento social e proibição de realização de eventos públicos. “É claro que não é a situação ideal, que queríamos estar juntos com os alunos em suas colações de grau, mas temos que nos adaptar a estes novos tempos. É um modelo novo, com o qual queremos também aprender”, explica o reitor da UEG.

Em seu discurso, Valter Campos, explicou o quanto se sente honrado por participar da cerimônia e também por ser o reitor da Universidade Estadual de Goiás. O reitor parabenizou os discentes pela conclusão dessa etapa tão importante em suas vidas e agradeceu a todos os que participaram ativamente para que cada um dos alunos chegasse a esse momento, sejam familiares, professores ou todo corpo técnico da UnU de Pirenópolis.

Agradeceu também aos alunos por confiarem à UEG os seus processos de formação universitária. “Eu tenho um carinho muito grande pelos alunos da nossa Unidade de Pirenópolis. Vocês, muitas vezes, participaram ativamente das nossas atividades, muitas vezes recepcionando pessoas, servindo jantares, coquetéis. Vários tiveram participação efetiva nos momentos em que estivemos em Pirenópolis”, ressaltou.

Colações de Grau Online

No último dia 14 de maio a UEG regulamentou, por meio da Instrução Normativa nº 82/2020, a realização de cerimônias de Colação de Grau de forma remota durante a situação de emergência na saúde pública do estado de Goiás causada pela pandemia de covid-19.

De acordo com a Instrução Normativa, a realização da colação de grau online fica a cargo de cada câmpus ou unidade universitária. As cerimônias estão sendo realizadas por meio da Plataforma Google Meet e acompanhadas pela Gerência de Tecnologia da Diretoria de Gestão de Integrada e pela Comunicação Setorial da UEG.

Para participar da colação de grau online, o formando deve ter concluído integralmente o curso de graduação e confirmar sua participação na solenidade junto à secretaria acadêmica de seu câmpus ou unidade universitária, assim que for informado sobre a data e horário em que será realizada.

(Núbia Rodrigues|Comunicação Setorial|UEG)