Câmara confirma 2º caso de servidor com teste positivo para Covid-19; atendimento é suspenso por 15 dias

Fonte: Câmara Municipal de Anápolis, por Orisvaldo Pires

A Câmara Municipal de Anápolis confirma que mais um servidor testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 28 de maio de 2020. Este é o segundo caso confirmado entre servidores do Poder Legislativo anapolino.

De imediato a Mesa Diretora notificou a Vigilância Epidemiológica e a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis. Foram tomadas as providências protocolares. O servidor está em isolamento social, com seus contatos diretos.

Imediatamente após tomar conhecimento do segundo caso de servidor que testou positivo para Covid-19, Mesa Diretora publica o Ato nº 006, e suspende as atividades presenciais legislativas e administrativas da Câmara no período de 28 de maio de 2020 a 12 de junho de 2020.

Neste período, as sessões ordinárias e eventuais sessões extraordinárias serão realizadas por meio de sessão virtual. Devem ser exibidas ao público de forma instantânea, on line, pela TV Câmara no Youtube, redes sociais e demais meios utilizados pela Câmara.

Na impossibilidade de transmissão ao vivo, o Ato estabelece que as sessões sejam disponibilizadas na íntegra junto ao canal da TV Câmara no Youtube e no portal do Legislativo, “atendendo os princípios da transparência”.

Fica adotada a modalidade de trabalho preferencial de teletrabalho e home office. Está mantida a suspensão para a realização de sessões solenes, audiências públicas, reuniões e qualquer outra aglomeração superior a cinco pessoas/colaboradores.

O presidente Leandro Ribeiro informou ainda que será realizado novo procedimento de sanitização de todas as instalações da Câmara. O contato da população com o Legislativo pode ser feito por meio da Ouvidoria, que atende pelo whatsapp 9. 9919-5133, pelo número fixo 3099-9908, pelo e-mail ouvidoria@camaraanapolis.gov.br, e pelo site da Câmara: anapolis.go.leg.br.

PROTOCOLOS

Importante ressaltar que, desde a constatação do primeiro caso confirmado de Covid-19 em Anápolis, divulgado pela Prefeitura em 16 de março de 2020, a Câmara de Anápolis atendeu a todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades administrativas, de saúde e epidemiológica.

Foram emitidos cinco atos da Mesa Diretora, que estabelecem as restrições de trabalho para servidores, de acesso da população aos prédios da Câmara, restrição de acesso ao plenário e todas as normas estabelecidas em Decretos emitidos pelo Executivo municipal.

Após a constatação do primeiro caso de servidor desta Casa de Leis testado positivo para Covid-19, em 15 de maio de 2020, a Câmara atendeu protocolo estabelecido pela Vigilância Sanitária após inspeção realizada nas dependências do Legislativo.

Também emitiu a Circular nº 001, de 15.05.20, com orientações específicas de comportamento dentro dos prédios da Câmara. Ninguém acessa os prédios da Câmara sem uso de máscara facial, higienização das mãos com álcool em gel e observar o distanciamento físico estabelecido pelas autoridades de saúde.

A Mesa Diretora, naquela oportunidade, além de estabelecer o protocolo sanitário, determinou que fosse realizada de imediato a sanitização de todas as salas de todos os prédios onde estão instalados gabinetes e departamentos da Câmara