ANÁPOLIS CONFIRMA QUARTO ÓBITO POR CORONAVÍRUS

Acompanhe todas as informações oficiais sobre coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Paciente de 66 anos era diabética e hipertensa e apresentou sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A Secretaria Municipal de Saúde informa nesta quinta-feira, 28, que foi confirmada a quarta morte por Covid-19 de paciente residente em Anápolis. A mulher de 66 anos, que tinha diabetes e hipertensão, foi internada no dia 25 de maio na UTI do Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves com suspeita de COVID-19 e faleceu na madrugada do dia 26. O resultado positivo do exame laboratorial para Coronavírus saiu hoje (28). O boletim de hoje ainda traz que Anápolis tem 195 casos confirmados. São 18 novas notificações sendo 11 homens de 19, 21, 22, 23, 30, 32, 34, 35, 40 (dois) e 51 anos e sete mulheres de 35 (duas), 37 (duas), 54, 66 e 70. Dos confirmados, oito estão internados, 77 em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 106 estão curados. Descartados por exame laboratorial são 623. Os casos suspeitos são 914, sendo que 908 estão em isolamento domiciliar e seis seguem internados.