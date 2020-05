Estado terá atrações e atividades exclusivas em evento que ocorrerá simultaneamente em diversas partes do mundo

A Campus Party acaba de anunciar detalhes da participação do Estado de Goiás na primeira edição da Campus Party Digital, totalmente gratuita. O evento está marcado para ocorrer entre 9 e 11 de julho, simultaneamente, em mais de 50 países e serão disponibilizados centenas de palestras com transmissão ao vivo e on demand, com grandes nomes nacionais e internacionais. Além disso, como acontece em todas as Campus Parties, o público poderá acompanhar e participar de Hackathons, Job Factory, entre outras atividades.

A versão digital contará com um esforço de produção coletiva mundial e cada região terá um capítulo especial. “O Estado de Goiás estará no mundo como protagonista da sua transformação”, explica Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party.

Startups & Makers

Goiás terá um hotsite exclusivo no site da Campus Party, no qual as startups poderão expor os seus produtos para os investidores. Com o apoio da Associação Brasileira de Startups (ABStartup) e da InovAtiva, o maior programa de aceleração de startups da América Latina, as startups goianas terão um ambiente para divulgarem suas soluções e um espaço para se conectarem com o que precisam para alavancarem seus negócios.

O link para submissão estará disponível de hoje, dia 29 de maio, até o dia 21 de junho no site da secretaria de Desenvolvimento e Inovação e nas redes sociais da pasta para que os empreendedores possam cadastrar suas startups.

Serão levantadas informações sobre as oportunidades que as startups procuram na campus, como mentoria, parcerias, aceleração, incubação, captação de clientes, investimentos e mídia e divulgação. Além disso, os pitchs estarão disponíveis no hotsite exclusivo da edição de Goiás para que as empresas possam se conectar com parceiros e investidores.

Hackathon

Outra ação exclusiva da edição Goiás será um hackathon com o tema Agro e Logística, aproveitando as potencialidades econômicas do Estado do agronegócio e da posição geográfica estratégica.

Outros Parceiros

Haverá um espaço para a participação da Rede de Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (Rede Itego), além da presença da Universidade Federal de Goiás (UFG), que vai sediar um Ideathon sobre soluções inovadores de prototipagem para a Saúde, e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

As secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e Indústria, Comércio e Serviços (SIC), além da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), também serão parceiras, desenvolvendo conteúdo exclusivos da edição de Goiás.

O secretário de Desenvolvimento e Inovação de Goiás, Adriano de Rocha Lima, afirma que o evento é uma oportunidade para estimular a busca por conhecimento de qualidade. “Mais do que nunca precisamos valorizar o pensamento inovador e as alternativas digitais que vão transformar nossas formas de trabalhar e se relacionar”, afirma.

Todo o conteúdo será dividido em um Palco Principal e Global, que reunirá o conteúdo comum para diversos países e cinco palcos temáticos: Working Life (Employment & Economy); GreenPower (Clean Energy & Environment); Living Better (Health & Science); Joy of Live (Digital Entertaiment& Creativity) e New Horizons (Education & Cities). Cada país participante terá seus próprios palcos e ajuda na programação do palco principal, o Reboot the World.

Inscrições abertas para palestrantes e voluntários

A Campus Party acaba de abrir o programa Call for Talks. Por meio dele, é possível sugerir uma palestra ou painel que será avaliada pela equipe de curadoria do evento.

Estudantes que quiserem participar no back stage do evento podem se inscrever no Programa de Voluntários. Serão aceitos alunos dos cursos correlatos as áreas de interesse da #CPDigital.

As inscrições em ambos programas encerram-se no dia 10 de junho.

Edições presenciais adiadas

Em função da pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde, todas as edições presenciais da Campus Party foram adiadas. Entre elas estão a segunda edição da #CPGoias que ocorreria em agosto no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. Todos os campuseiros que compraram ingressos para essa ou para as outras edições adiadas serão reembolsados integralmente.

Sobre a Campus Party

A Campus Party é o maior festival de Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados ao redor do globo. Tendo produzido edições nos seguintes países: Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Equador, Itália e Singapura. O evento está presente no Brasil há treze anos.

