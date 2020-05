Acompanhe todas as informações oficiais sobre coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

*COVID-19* *ANÁPOLIS TEM 217 CASOS CONFIRMADOS* O boletim epidemiológico deste sábado, 30 de maio, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a situação do coronavírus na cidade, traz mais 14 casos confirmados, totalizando 217. Vale ressaltar que 645 casos suspeitos já foram descartados por exame laboratorial e 109 pessoas já estão curadas. Os novos casos tratam-se de oito pessoas do sexo feminino (19, 20, 27, 36, 40, 42, 43 e 73 anos) e seis do sexo masculino (01, 16, 18, 21, 24 e 56 anos). Até as 17h de hoje, dos 217 casos confirmados, oito estão internados, 95 em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 109 curados. Os casos suspeitos são 910, sendo que 907 estão em isolamento domiciliar e três seguem internados. Anápolis registra cinco óbitos de moradores da cidade, desde o início da pandemia. Três casos confirmados de pessoas que residem em outros municípios estão hospitalizados na cidade.