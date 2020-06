Fonte: Rádio Nova FM, por Tiago Oliveira

Na manhã desta segunda (01) Ceser Donisete concedeu entrevista ao programa Cidade em Debate da Rádio Nova FM* e confirmou o deputado estadual e ex-prefeito da cidade de Anápolis, Antônio Gomide como candidato ao terceiro mandado no executivo municipal.

Questionado sobre a candidatura de Antônio Gomide no pleito deste ano Ceser respondeu:

“Ele é candidato, vai ser candidato é pré-candidato. Tem um pessoal que não quer ele candidato. Você acha que eu queria topar com o flamengo três meses atrás com meu time? É claro que não, eu queria que meu time enfrentasse Anapolina, o Anápolis, o Vila. Então na verdade o Antônio é candidato. Nós aqui em Anápolis já estamos organizados. Criamos uma coordenação de campanha cujo coordenador de campanha é o deputado federal Rubens Otoni”. O Petista disse ainda que o Partido dos Trabalhadores está fazendo seminários online para discutir frente de ações durante a campanha, informou que já foram discutidos temas como saúde, educação e com data marcada para discutir o tema da infraestrutura.

“A chapa do PT está sobrando candidatos. Chapa completa, tem mais de 40 (candidatos a vereador). Então nós temos um recall muito grande. As pesquisas que todos fizeram, teve gente do atual governo, gente que é oposição fez, gente que não é daqui fez, todas o Antônio é líder”.

“Nós temos um nome que é muito bem avaliado pela comunidade. Tem uma lembrança muito forte da comunidade com relação a administração que ele fez passado, e é qualquer lugar da cidade. Não tem sentido, voltando ao futebol, você ter o Pelé pra por no meio do campo e colocar o Ceser caneludo”.

Perguntado sobre a condição de saúde do deputado, que sofreu cirurgia no meato acústico, na parte lateral do crânio, tendo como consequência uma paralisia facial do lado direito e uma diminuição da audição, Antônio Gomide se encontra sob tratamento fisioterápico, porém, tem realizado suas atividades físicas e de trabalho normais na Assembleia Legislativa.

Ceser esclareceu que o Partido dos Trabalhadores ainda conversa com outros partidos e costura alianças à procura de um nome para completar a chapa de Gomide e descartou qualquer aliança com DEM, PSL ou PSDB.

“Nós não temos dificuldade nenhuma em conversar. Estamos conversando, claro. É natural da política fazer conversas, é importante que seja assim, democraticamente”.

“Temos conversado com muitos. Nós não vamos coligar com DEM nem PSL ou PSDB no Brasil”.

* Rádio Nova FM 87,7 FM

Site: radionovafmanapolis.com.br, aquinanova.com.br no aplicativo cxradio busque por radio nova fm anapolis, facebook.com/aquinanova/, Instagram: @aquinanova.