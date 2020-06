Vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido concedeu entrevista exclusiva à Rádio Nova FM 87,7 e falou sobre a volta as aulas e o cenário político.

Fonte: Rádio Nova FM*, por Tiago Oliveira

O vice-prefeito de Anápolis Márcio Cândido concedeu entrevista na manhã da última segunda-feira (01) ao programa “Cidade em debate” e confirmou o retorno às aulas para amanhã, quarta-feira (03) em toda a rede municipal de ensino.

“O retorno para o dia 03 já está confirmado, já está tudo ok, está tudo certo. As plataformas já estão montadas, o aluno da cidade de Anápolis, da rede municipal não perde em absolutamente nada em estrutura e conteúdo daquilo que vai ser aplicado através do portal da educação”.

Segundo o vice-prefeito a secretária municipal de educação professora Sonja Lacerda está mobilizando toda a equipe no sentido de capacitar os servidores para que todos possam estar habilitados a utilizar o sistema online.

“A professora Sonja está mobilizando toda a equipe para se reunir agora por conferência para passar informações para que todos os professores possam estar antenados e ligados passando todas as orientações de como vai ser conduzido esse trabalho. Certo é que os alunos da rede municipal retornam a ter as aulas. É um trabalho que precisa ser iniciado até porque é tudo muito novo pra nós. Nós estamos vivendo um momento em que todos nós estamos vivendo esse novo momento que passa a humanidade”.

O vice-prefeito esclareceu que toda a estrutura profissional da administração pública está mobilizada a ser adaptar ao momento vivido

“O prefeito nesse momento está contando com toda a nossa estrutura educacional, sejam os professores, os administrativos, os pedagogos enfim, todos para nós possamos nos adaptar a esse momento para que as nossas crianças que é o nosso bem maior possa ter o mínimo”.

Questionado sobre a dificuldade de alunos em terem acesso a internet Márcio Cândido respondeu que as crianças que não tiverem acesso ao sistema através de internet poderão se dirigir a unidade escolar para buscar o seu material de forma impressa.

“Nesse momento agora é uma fase de lançar o projeto, de lançar as redes, como esse peixe vai chegar a gente vai analisar e vai ver a cada semana como é que isso vai ser construído. Agora vamos lá, eu tenho crianças que tem acesso a internet e tem computador e tenho crianças que não tem acesso a internet e não tem computador, como funcionará isso? Esse que tem acesso, ok. Esse que não tem a secretaria de educação vai fornecer para esse aluno o material impresso. O que nós estamos pensando neste momento é que 100% das nossas crianças terão acesso a informação”.

Sobre os acessos dos professores ao sistema que será utilizado o vice-prefeito respondeu:

“Nós estamos passando por um processo de adaptação. Então isso não é nada de forma bruta, é conversando. Os nossos professores são profissionais de alto nível, são profissionais altamente qualificados, gente superpreparada que tem condições de fazer agora um debate de forma com que as coisas sejam atendidas a contento tanto do profissional da educação que é essencial nesse momento, até porque ele muda um pouco a metodologia e de repente ele não se preparou para isso, porque ninguém se preparou para esse momento, mas você tem a criança que está do outro lado e precisa ser atendida”.

O vice-prefeito Márcio Cândido também falou quem não vê sentido em uma mudança na aliança entre ele e o prefeito Roberto Naves neste momento, esclareceu pontos sobre sua ida ao DEM, partido do governador Ronaldo Caiado:

“Houve esse convite, e receber um convite do governador do estado, isso mexe com você é importante e muito bom. O governador Ronaldo Caiado tem sido muito gentil, muito parceiro comigo e é um anapolino que tem tido grandes preocupações com a nossa cidade”.

“O presidente municipal do partido César Toledo juntamente com o Fabrício e Odilon e todo o nosso diretório aqui da cidade de Anápolis fizeram juntos um planejamento, fizemos uma estratégia e conseguimos montar com muita tranquilidade, enfrentando desafios é claro, uma chapa competitiva para disputar as eleições municipais tendo o vice prefeito na chapa e tendo uma chapa competitiva de candidatos a vereadores”.

* Rádio Nova FM 87,7 FM

Site: radionovafmanapolis.com.br, aquinanova.com.br no aplicativo cxradio busque por radio nova fm anapolis, facebook.com/aquinanova/, Instagram: @aquinanova.

Facebook Twitter Google+