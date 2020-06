Fonte: Rádio Nova FM, por Tiago Oliveira

Na manhã desta terça-feira (03), o atual presidente municipal do partido PODEMOS, o Ex-vereador e presidente da câmara municipal de Anápolis, Sírio Miguel concedeu entrevista ao jornalista Cândido Filho no programa Cidade em Debate da Rádio Nova FM 87,7.

Quando perguntado sobre como o advento do coronavírus influenciará na forma de fazer campanha neste ano Sírio Miguel citou Ulysses Guimarães e destacou a importância das redes sociais.

“Ulysses Guimarães já dizia que a democracia é barulhenta. Então hoje com a chegada das redes sociais nas mais diversas plataformas na política, com opiniões muitas vezes de forma equivocada, muitas vezes de forma apaixonada, mas a população tem se manifestado e isso é extremamente importante. Agora cabe a cada um de nós que participa do processo político como agente político, como representante partidário, como pré-candidato que nós precisamos defender as nossas ideias junto à população. Sem dúvida nenhuma que as redes sociais hoje são a grande tribuna popular, com todo o respeito à câmara municipal e ao legislativo de forma geral, mas a repercussão de uma fala nas redes sociais tem muito mais repercussão que um discurso na tribuna do poder legislativo”.

Sírio disse que a expectativa do partido é participar com chapa majoritária do pleito de 2020 e garantir pelo menos uma cadeira na câmara municipal.

“O podemos é um partido novo dar uma resposta à sociedade brasileira do desgaste em relação aos partidos políticos e a classe política de maneira geral. Nós assumimos a direção do partido no município com o objetivo de participar do processo político efetivamente com a elaboração de uma chapa competitiva na disputa majoritária. Nós estamos otimistas e seguros de que podemos ter pelo menos uma cadeira na câmara municipal a partir da próxima legislatura”.

O ex-presidente da câmara ainda defendeu a transparência na administração pública como uma bandeira do partido.

“Esse projeto do PODEMOS está sendo colocado em vigor em Anápolis, nós temos expectativas de que realmente a população tenha, através da nossa participação do processo político um norte a seguir. Da nossa parte seja com um vereador seja com dois, nós estaremos lá defendendo a transparência na gestão pública, a transparência na relação entre o legislativo e o executivo”.

Segundo Sírio Miguel, no quadro atual de acordo com o que apontam algumas pesquisas há espaço para o surgimento de novas lideranças, disse ainda que não existe polarização entre o atual prefeito Roberto Naves (PP) e o deputado estadual Antônio Gomide (PT).

“Essa polarização interessa ao grupo político que está no poder. Nós temos um prefeito que está há quatro anos no poder com a chave da cidade nas mãos, com a máquina nas mãos e está sofrendo para ficar em terceiro nas pesquisas e dependendo das pesquisas nem em terceiro ele está. Ao passo que nós temos um segundo candidato que já foi prefeito, que deixou a administração municipal e que tem muita coisa a explicar ao povo de Anápolis. Isso nos motiva muito e nós temos a expectativa de que o PODEMOS terá a competência necessária para se apresentar à população como uma alternativa confiável apontando soluções e equívocos que foram cometidas na atual administração”.

Ele acredita que o novo contrato celebrado entre o município e a Saneago, assim como as obras do corredor de ônibus da Av. Brasil serão motivos de grande debate na campanha que se aproxima.

“O que aconteceu foi um crime contra a cidade de Anápolis. Lamentavelmente a Saneago deixa muito a desejar na cidade de Anápolis e por outro lado nós temos uma ação da administração municipal extremamente questionável. O atual contrato venceria em 2022 e o prefeito que tem o mandato vencendo este ano de forma casuística, que ainda não explicou à população as reais motivações para a assinatura desse contrato foi lá e prorrogou por mais trinta anos com o governo do estado”.

Disse ainda: “A própria imprensa goiana divulgou que o interesse foi eleitoreiro para que ele obtivesse o apoio do governador Ronaldo Caiado à sua reeleição, entregou a cidade de Anápolis ao governo do estado”.

Com relação ao corredor de ônibus da Avenida Brasil o ex-vereador crê que a verba foi mal utilizada.

“Um projeto que foi um remendo, não atende a realidade do trânsito, não atende a necessidade da comunidade local e não garante a mobilidade urbana que todos nós precisamos dessa principal via de circulação da cidade de Anápolis que é Avenida Brasil ligando a saída norte com o distrito industrial”.

O presidente do PODEMOS cobrou também a construção do viaduto do Recanto do Sol, uma novela que já se arrasta há quatro anos e não sai do papel.

