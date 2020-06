Acompanhe todas as informações sobre o coronavírus

CORONAVÍRUS: 751 CASOS DESCARTADOS E 305 CONFIRMADOS EM ANÁPOLIS

Fonte: Prefeitura de Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que, segundo o boletim informativo sobre a situação do coronavírus na cidade, divulgado nesta sexta-feira, 05, Anápolis tem 305 casos confirmados da doença. Deste total, 134 pessoas estão curadas. Casos descartados por exame laboratorial são 751.

Até as 17h do dia de hoje, mais 30 casos foram confirmados, sendo 18 pessoas do sexo masculino, com idade entre 19 a 60 anos, e 12 do sexo feminino, de 13 a 80 anos. Dos 305 casos confirmados, 158 estão em isolamento domiciliar e oito internados. São 929 casos suspeitos, sendo que seis estão internados e 923 em isolamento domiciliar. Anápolis registra cinco óbitos de moradores da cidade, desde o início da pandemia. Cinco casos confirmados de pessoas que residem em outros municípios estão hospitalizados na cidade.