Acompanhe todas as informações oficiais sobre coronavírus

Fonte: Prefeitura de Amápolis

CORONAVÍRUS: ANÁPOLIS TEM 321 CASOS CONFIRMADOS

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que, segundo o boletim informativo sobre a situação do coronavírus na cidade, divulgado neste domingo, 07, Anápolis tem 321 casos confirmados da doença. Deste total, 140 pessoas estão curadas. Casos descartados por exame laboratorial são 763. Até as 17h do dia de hoje, mais quatro casos foram confirmados, sendo três homens de 38, 43 e 53 anos e uma mulher de 28 anos. Dos 321 confirmados, 140 estão curados, 166 em isolamento domiciliar e dez internados. São 949 casos suspeitos, sendo que 12 estão internados e 937 em isolamento domiciliar. Anápolis registra cinco óbitos de moradores da cidade, desde o início da pandemia. Cinco casos confirmados de pessoas que residem em outros municípios estão hospitalizados na cidade.