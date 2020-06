Finalização da reforma está prevista para a segunda quinzena de julho

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Renato Lopes – Dircom

Várias frentes de serviço azeitam a engrenagem da obra do prédio do antigo Clube Ipiranga – pensado para ser a casa do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec). Num ritmo intenso, funcionários trabalham na construção de elevador, escadas, nas áreas de hidráulica, elétrica, calhas e banheiros superiores. A expectativa é que a obra seja entregue na segunda quinzena de julho.

Fechado por quase uma década, serão aproveitados os 1,8 mil metros quadrados de área construída que, após reforma, vai abrigar o CEITec, que é focado em três eixos principais: incentivo ao empreendedorismo, criação de um ecossistema de integração de startups a empresas de pequeno, médio e grande porte, e promoção de sinergia entre os integrantes da chamada Tríplice Hélice (poder púbico, empresas e universidades).

“Queremos criar as condições necessárias para posicionar Anápolis como centro estratégico de pesquisa, desenvolvimento, inovação e negócios de alto valor agregado pelos próximos 20 anos, além de incentivar a competitividade, e a qualidade junto a profissionais e empresas atuais e futuras de Anápolis”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Anastacios Apostolos Dagios.

Ainda segundo Anastacios, o aumento da arrecadação tributária de Anápolis e de Goiás, impulsionado pela competitividade de negócios inovadores e pela participação local em mercados nacionais e internacionais, é outro reflexo esperado com a criação do CEITec. “Estamos certos quanto à atração de investimentos nacionais e estrangeiros e de que teremos uma plataforma internacional de cooperação tecnológica entre centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação a partir da agenda do Polo da Indústria de Defesa e Segurança, um dos protagonistas do nosso projeto”, conclui.