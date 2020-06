O festival será de 5 a 11 de outubro. Filmes, documentários e toda a programação paralela serão exibidos online

Diante da atual realidade de Goiás e do Brasil, em meio à pandemia de Covid-19, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), confirma a edição digital do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2020.

A 21ª edição do festival, um dos mais importantes eventos culturais do Estado e referência no Brasil e no mundo, será toda on-line, realizada de 5 a 11 de outubro. Os últimos acertos quanto à realização digital foram definidos em reunião na manhã desta segunda-feira, dia 8, entre Secult e Prefeitura da cidade de Goiás.

Neste novo formato do evento, os filmes e documentários serão exibidos em uma plataforma exclusiva, que ainda está sendo definida. O mesmo ocorrerá com as atividades paralelas, como palestras, mesas redondas e oficinas.

Para isso, a Secult já está desenvolvendo, embrionariamente, uma programação abrangente, que, além do audiovisual, envolve música, teatro, redes e economia criativa, formatando um novo Festival, com um time de representantes do audiovisual e de inovação, que irão dar uma roupagem diferenciada ao evento.

As datas para início das inscrições dos filmes também estão sendo definidas e serão divulgadas em breve. As inscrições poderão ser feitas pelo site do Fica, cujo endereço é o www.fica.go.gov.br. O valor da premiação também não foi fechado ainda. Mas, haverá mudanças quanto à premiação. Este ano terá um valor para os filmes já selecionados e outro para os ganhadores.

O secretário de Cultura, Adriano Baldy, comemora a definição. “Estamos muito felizes por podermos realizar, mesmo que de forma digital, a edição 21ª do Fica. Um Festival importante, consolidado e reconhecido no Brasil e no mundo. Será uma experiência nova para todos nós, para todos os envolvidos, mas tenho certeza de que o resultado final será o esperado pelos goianos e goianas”, afirma.

Festival

O Fica é um dos mais importantes projetos culturais desenvolvidos pela Secretaria de Cultura de Goiás. O Festival nasceu sob a motivação de propagar as potencialidades de Goiás para um cenário internacional.

Idealizado pelo jornalista e publicitário Jaime Sautchuk, o Fica exibe e premia obras em vídeo e película cuja temática é a defesa da qualidade de vida na Terra. O Festival tem como palco fixo a cidade de Goiás e consolidou-se como uma grande amostragem do cinema ambiental de todo o mundo, descrevendo uma trajetória de êxito que se materializa pelo crescente número de países participantes.

Além de aquecer o turismo e a economia local, o Festival gera em torno de si uma série de atividades ligadas ao cinema e ao meio ambiente, agregando produtores, realizadores e divulgadores do cinema ecológico, shows musicais e uma enriquecedora troca de experiência por meio de debates, fóruns e oficinas.

Como resultado, criou uma cultura de cinema em Goiás, com o surgimento de diversos cursos superiores na área, e cineastas de grande talento que foram formados pelo Festival. E o setor de audiovisual passou a representar uma importante atividade econômica, gerando emprego e renda em todo o estado. Por conta da pandemia de Covid-19, que acometeu todo o mundo, será realizado neste ano de 2020 de forma totalmente digital.

Comunicação Setorial – Secult Goiás