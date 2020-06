O deputado estadual Coronel Adailton concedeu entrevista na manhã de segunda-feira (8) ao Jornalista Cândido Filho no programa Cidade em Debate da Rádio Nova FM*.

Fonte: Rádio Nova FM, por Tiago Oliveira

Foto: arquivo

Coronel Adailton disse que segue atuante nas Assembleia legislativa do estado durante a pandemia, uma vez que as sessões estão acontecendo de forma remota. “Participamos de todas desde quando foi decretado o estado de calamidade pública na saúde, nós estamos funcionando remotamente, terças, quartas e quintas com sessões ordinárias, as sessões das comissões estão funcionando normalmente nos dias de segunda e sexta-feira. A assembleia está a pleno vapor”.

Sobre uma possível candidatura à prefeitura de Anápolis o deputado demonstrou seu desejo de ocupar a chefia do executivo municipal. “Sou pré-candidato e permanecerei assim, enfrentarei o Prefeito Roberto Naves se necessário em convenção partidária até porque não existe nada definido. Não existe candidatura enfiada goela abaixo nem do partido e nem da população”.

O deputado ameaçou ainda ir à justiça caso entenda que a convenção tenha sido tendenciosa por parte da direção do PP em favor do atual prefeito Roberto Naves. “A população tem direito de escolher e a população está representada dentro dos filiados ao Partido Progressista, que terão o direito de votar e escolher o seu candidato na convenção. A não ser que ela seja feita de maneira errônea, direcionada, o que cabe à justiça que será acionada com absoluta certeza. Caberá à justiça definir depois. Eu serei o primeiro a entrar com processo judicial para anular a convenção e fazer da maneira que tem que ser feito”.

Coronel Adailton disse ainda que Alexandre Baldy, atual presidente do PP em Goiás apadrinhou a filiação de Roberto Naves já com a intenção de lança-lo como candidato sem consultar o partido. “O presidente do partido convidou o prefeito Roberto Naves já com a situação de garantir a sua candidatura. Ora, só está garantido até o momento, para todo mundo, as pré-candidaturas, porque candidaturas somente após as convenções, inclusive dos vereadores”.

Ele confirmou que tem mantido contato com pessoas do partido para costurar uma candidatura à prefeitura e comparou a candidatura do atual prefeito Roberto Naves ao naufrágio do Titanic.“Em entrevistas anteriores o presidente do partido disse que a candidatura do prefeito Roberto Naves é imprescindível e eu aproveitei e fiz uma comparação e vou fazer aqui também. O Titanic foi uma embarcação preparada pelos seus projetistas e pela empresa que o construiu para não afundar nunca, inclusive na partida disse que nem Deus afundaria o Titanic e ele afundou na primeira viagem”.

Completou tecendo críticas ao ex-ministro Alexandre Baldy, “ele que se diz homem de palavra tinha que estar em Goiás, ele é presidente do partido e tinha que estar aqui em Goiás cuidando. E hoje ele é secretário de transportes lá em São Paulo, tem dois anos que ele está pra lá e falando que é homem de palavra e cuida do partido. Não tem ninguém cuidando do partido, o partido está abandonado”.

