Foto: arquivo

Visando suprir o déficit criado no sistema de transporte público o vereador Jakson Charles protocolou na última sexta (5) um projeto de lei visando implementar um sistema de táxi lotação, que de acordo com ele já é usado em cidades de grande porte.

A ideia legislativa tem por objetivo atender as linhas fixas onde os coletivos não chegam devido a reduções de atendimento devido a pandemia da Covid-19.

O projeto prevê que a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), estabeleça preços acessíveis a serem cobrados pelos táxis na prestação de serviços em avenidas ou locais de grande fluxo, com deficiência de transporte público nas diversas regiões da cidade.

“O caso está na justiça, a demanda está sendo encaminhada junto a CMTT mas enquanto isso a população precisa de uma alternativa e nós enxergamos nessa implantação de táxi lotação essa possibilidade”.

Jakson Charles ainda declarou que seu projeto não tem a intenção de prejudicar motoristas de aplicativos, mas sim preencher a lacuna deixada pela URBAN

“Esse projeto não tem nenhuma semelhança, nenhuma ligação e não cria nenhuma concorrência com Uber, esse projeto cria sim uma concorrência com a empresa de transporte de massas, onde os táxis já existentes, já cadastrados na prefeitura deverão utilizar de linhas determinadas pela CMTT com embarques e desembarques determinadas pela CMTT e não poderão sair das rotas”.

