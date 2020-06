O vereador João da Luz (DEM) concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira (8) ao Jornalista Cândido Filho no programa Cidade em Debate da Rádio Nova FM* para comentar a situação do transporte público na cidade de Anápolis.

João da Luz disse que têm havido muitas reclamações por parte dos usuários, ao serviço de transporte público de Anápolis, desde antes da pandemia de coronavírus, pois a empresa responsável vem reduzindo linhas, horários e o descontentamento só tem aumentado. “Com a pandemia nós sabemos que a dificuldade administrativa da empresa existiu por conta da necessidade das pessoas de estarem em casa, a gente entende esse ponto de vista. O problema maior é que a condição que o transporte coletivo através da URBAN, está propondo para a cidade, está criando uma demanda muito grande e a reclamação aumentou demasiadamente”.

Segundo o vereador, “existem oito pedidos judiciais da empresa URBAN para mudança de alguns pontos do contrato, sendo três deferidos e cinco negados, entre os deferidos estão a suspensão do recolhimento do ISS, o repasse de 1% do faturamento a CMTT, e entre os negados estão a redução de viagens para 20%, a suspensão de fiscalização e exigência de que a CMTT arcasse com os custos da folha salarial dos funcionários da concessionária. Isso está tudo na justiça e já foi Julgado em primeira instância e está indo para a segunda instância para poder ser analisado”.

João da Luz (DEM) disse que haverá uma reunião entre vereadores e o Ministério Público do Estado na próxima quarta-feira (10) para construir alternativas para resolução deste problema. Para ele, o rompimento do contrato com a URBAN irá acontecer. “Se tem um contrato entre as partes, entre a prefeitura e a URBAN e uma parte não está cumprindo o contrato, aí é quebra de contrato, acho que isso é naturalmente, esse processo é um processo natural”.

