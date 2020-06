Acompanhe todas as informações sobre o coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

COVID-19: ANÁPOLIS TEM 827 CASOS DESCARTADOS. DE 377 CONFIRMADOS, 186 ESTÃO CURADOS

O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 10, pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Anápolis, informa que 827 casos foram descartados por exame laboratorial na cidade. Ainda traz 17 casos de Covid-19 registrados nas últimas 24 horas, totalizando 377. Os novos registros tratam-se de 11 pessoas do sexo masculino com idade entre 20 e 62 anos e seis do sexo feminino de 15 a 56 anos. Dos casos confirmados, 186 já estão curados.

Sobre os casos positivos, 170 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 16 internados. Há ainda cinco óbitos de pessoas que moram na cidade. Dos 938 casos suspeitos, 931 casos estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e sete estão internados. Conforme o boletim, três casos confirmados de pessoas que residem em outros municípios estão internados na cidade.