Na lista estão flores, cesta de café da manhã, perfumes, relógios, sapatos e jantar especial

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O Dia dos Namorados é celebrado nesta sexta-feira, 12 de junho, e muitos casais devem comemorar a data com a tradicional troca de presentes inclusive durante um jantar especial (fica a dica). Para auxiliar os apaixonados, o Procon Anápolis elaborou uma pesquisa de preço com 22 itens como perfumes, relógios, sapatos, flores, cesta de café da manhã, além de opções de restaurantes com cardápio especial. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

Na hora de surpreender sua cara metade, os preparativos e os detalhes podem se tornar inesquecíveis e derreter qualquer coração. Primeiro, um jantar romântico, a luz de velas, com um cartão sobre a mesa com aquela declaração de amor é sem dúvidas uma opção para quem quer fugir da rotina. Alguns restaurantes da cidade apostam nessa ocasião especial e o preço sugerido do jantar oscila entre R$ R$ 69,80 a R$370,00 o casal — lembrando que é necessário manter todas as medidas proteção.

Aos românticos que gostam de surpreender a pessoa amada com flores, o tradicional buquê de rosas com 12 unidades – o mais vendido nas floriculturas – o preço é entre R$ 80 a R$ 120. Outra opção, um pouco mais em conta, são as begônias com vaso decorado que pode ser encontradas pelo preço médio de R$ 47,50.

Já para aqueles que preferem um mimo logo ao raiar do dia, as cestas de café da manhã podem ser a melhor escolha acompanhado de uma surpresa de sua preferência. O preço das cestas de café da manhã sofre variação de acordo com o tamanho, cujo valor médio é de R$ 121,25 para as pequenas, e R$ 163,33 para as maiores.

Para quem gosta que o parceiro ou a parceira ande na moda e não se atrase tanto, um relógio também pode ser uma boa opção. Entre os modelos femininos, o preço médio mínimo é de R$ 130,00 podendo chegar até R$ 3.350,00 para modelos e marcas mais sofisticados. Já para os relógios masculinos, o preço médio é de R$ 100,00 e pode ser encontrado por até R$ 5.500,00.

Quem não abre mão de uma fragrância e quer sentir de longe um cheiro marcante, um bom perfume pode ser a opção ideal. Entre os perfumes femininos, o Eternity da marca Calvin Klein (30ml) é encontrado pelo preço médio de R$ 269,00. Outra opção é o Fantasy da marca Britney Spears (100ml) cujo preço médio é de R$ 272,25. Entre os frascos masculinos, o Ferrari Black EAU de Toilette (125ml) é vendido pelo preço médio de R$ 296,00.

Sapatos também são uma ótima opção de presente. Na categoria feminina, os preços oscilam entre R$ 29,90 até R$ 399,00 entre os quatro itens pesquisados: sandália, scarpan, sapatilha e tênis. A sapatilha, por exemplo, tem seu preço oscilando entre R$29,90 a R$ 249,00, dependendo da loja, da marca e do modelo escolhido. Já para os homens, um tênis pode custar entre R$ 39,90 até R$599,90. Entre os itens pesquisados estão: tênis, sapatênis, mocassim e sapato social.

Segundo o secretário do Procon Anápolis, Robson Torres, nesta data especial, não é o valor do presente que deve medir a grandeza do amor e a solidez da relação. “O que realmente conta são as lembranças e o carinho com a pessoa amada, o respeito no dia a dia, a cordialidade, a confiança, e segundo ele duas pitadas são essenciais: a lealdade e a cumplicidade”, disse.