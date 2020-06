Fonte: Rádio Nova FM*, por Tiago Oliveira

Paulista de nascimento e militar da reserva, Luís Cláudio da Fonseca Bragança Pinheiro pertence ao mais alto posto hierárquico na aeronáutica: Brigadeiro do Ar.

Na cidade desde 2006 Bragança já frequenta nossos céus desde 1988, se diz um apaixonado por Anápolis, chegou aqui como subcomandante tornando-se logo em seguida comandante da Base Aérea de Anápolis. Quando se refere à cidade usa o termo “nossa cidade”. “A nossa cidade é bastante tradicional, acolhedora, ela é honesta no trato entre as pessoas. É uma cidade honesta as pessoas são solidárias sem interesse nenhum, isso é muito importante para o cidadão, para nós e para mim que escolhi morar em Anápolis depois de 12 cidades eu escolhi Anápolis”.

Bragança foi peça importante na decisão de instalar em Anápolis o controle único do espaço aéreo pertencente ao eixo Goiânia/Anápolis/Brasília. “Minha última comissão foi no departamento de controle do espaço aéreo lá no Rio de Janeiro, no órgão central e nós estávamos formatando o controle único da região Goiânia/Brasília/Anápolis e eu defendi a instalação do controle único em Anápolis”. Seu argumento foi de que “a cidade é acolhedora, tem possibilidade de expansão”.

Recém-chegado de Brasília Brigadeiro Bragança esteve por seis meses no ano de 2019 como Diretor de Administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a partir de julho tomará posse como presidente do Rotary Club de Anápolis, e foi em uma reunião rotária que recebeu o convite para disputar as eleições deste ano. “Chego em Anápolis definitivamente ao final de 2019 e revendo os amigos, tenho muito contato com Gerson Fallacci que é o presidente do Republicanos, um dia depois de uma reunião rotária me lança esse desafio. Recebo o deputado João Campos em casa e daí vem a certeza. Conversamos, ele coloca o nosso colegiado local totalmente à vontade em relação a isso, endossa a filiação para uma possível pré-candidatura a prefeito e aí o sono vai embora de vez”.

Durante a entrevista o pré-candidato deixou clara sua formação militar e o respeito à ordem e estrutura dos poderes. “Recentemente eu falei também que a decisão é do deputado João Campos, é ele mesmo quem decide, o deputado João Campos tem o meu compromisso e a minha palavra”.

Bragança esclareceu o porquê da escolha pelo Republicanos, segundo ele pelo alinhamento com os valores do partido. “Porque o Republicanos, porque eu olhei o manifesto de criação do partido dos ideais de família, igreja, liberdade econômica, soberania e eu falei é isso que eu quero, defenderei esses valores”.

Casado com uma anapolina ele diz que conta com o total apoio da esposa, “conversei com ela primeiramente e ela me disse ‘ é isso o que você quer? ’, eu disse ‘é’ então ela disse ‘então é isso que nós queremos’”.

Bastante à vontade falou sobre as movimentações para a criação de uma frente conservadora e que tem conversado com outros partidos, como o PRTB. “Faz parte da cortesia política conversarmos com todos os políticos, eu quero saber o que pensa o PODEMOS, a Democracia Cristã, o MDB, o PRTB. Nós temos que ter uma convergência de líderes. Tem sido inclusive noticiado, conversamos com o PRTB, MDB”.

Os principais problemas da cidade na opinião do Brigadeiro Bragança são “mobilidade, falta de assistência aos mais necessitados, temos problema de infraestrutura. Conversar sobre isso é que é a questão”.

Bragança se diz “adepto do conceito de cidades inteligentes, que é a estrutura toda da cidade baseada em tecnologia trazendo conforto para o cidadão, é importantíssimo nós termos o cidadão conectado. Segundo dados nós temos quase que 98% da população acessando whatsapp, um pouquinho menos acessando aplicativos”.

Quando perguntado sobre como enxerga a cidade Bragança disse que “pegamos esse eixo socioeconômico Goiânia/Anápolis/Brasília, Anápolis está central, com a pungência que tem Anápolis tem tudo para decolar”.

* Rádio Nova 87,7 FM

Site: radionovafmanapolis.com.br, aquinanova.com.br, no aplicativo cxradio busque por radio nova fm anapolis, facebook.com/aquinanova/, Instagram: @aquinanova, You Tube: aquinanova1.