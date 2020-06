Acompanhe todas as informações oficiais sobre coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

CORONAVÍRUS: CONFIRMADO OITAVO ÓBITO EM ANÁPOLIS

Foi confirmada a oitava morte por coronavírus de paciente morador de Anápolis. Trata-se de um homem de 62 anos que estava internado e faleceu na madrugada de hoje, 14 de junho. O boletim epidemiológico deste domingo também traz 24 novos casos confirmados, totalizando 493. Nas últimas 24 horas foram notificadas 13 pessoas do sexo masculino com idade entre 19 e 71 anos, e 11 do sexo feminino de 13 a 67 anos. Dos confirmados, 229 estão curados, 237 em isolamento domiciliar e 19 internados. Descartados por exame laboratorial são 980. Os casos suspeitos são 917, sendo que 905 estão em isolamento domiciliar e 12 seguem internados. Dez casos confirmados de pessoas que residem em outros municípios estão hospitalizados na cidade.