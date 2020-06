Portal Covid traz informações detalhadas sobre a Covid-19 em Anápolis, inclusive o panorama de leitos hospitalares

Fonte: Prefeitura de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis, pautada na transparência de dados e informações, criou um canal específico para divulgação em tempo do real do panorama do novo coronavírus na cidade. É o Portal Covid (covid.anapolis.go.gov.br), que traz todos os dados epidemiológicos necessários para informar a população e também definir estratégias de controle e combate à pandemia.

Apesar do foco da página ser Anápolis, o internauta pode ainda ficar sabendo sobre a situação da Covid-19 em Goiás, no Brasil e no mundo. Lá estão informações como casos confirmados por idade, sexo e bairros. Também constam o número de curados, suspeitos – em isolamento e internados – e óbitos. Tudo alimentado em tempo real. Outra novidade é o cenário, também com atualização instantânea, dos leitos hospitalares de UTI e Enfermaria para a Covid-19, exclusivos para os anapolinos, e os da Macrorregião Centro-Norte (da qual Anápolis é cidade polo).

Trata-se de uma informação fundamental para definir a classificação da cidade que, atualmente, é de risco leve. O Portal Covid ainda terá um painel da transparência exclusivo para o controle e combate ao coronavírus, garantindo a visibilidade e lisura de todos os processos efetuados pelo município direcionados a este fim. O boletim informativo também terá novo layout e novas informações sobre o panorama do novo coronavírus.

