Fonte: Rádio Nova FM*, por Tiago Oliveira

Emerson Rodovalho, presidente da comissão de crise das escolas particulares da cidade de Anápolis concedeu entrevista na manhã segunda-feira (15) e falou sobre a situação do sistema de ensino particular em Anápolis.

O entrevistado revelou as dificuldades que escolas particulares têm vivido, Emerson representa mais de 80 escolas particulares em Anápolis.

De acordo com Emerson as escolas investiram pesado para que os alunos da rede particular não ficassem parados. “Foi um trabalho exaustivo, nós tivemos que investir em consultoria, treinamento para os professores porque muitos deles não tinham acesso à tecnologia”.

O presidente da comissão das escolas particulares revelou que segundo pesquisas “de 30% a 40% das escolas particulares do Brasil irão fechar nos próximos meses por conta da não abertura das aulas presenciais”.

Emerson disse ainda que a inadimplência cresceu muito neste período por conta do fechamento, “nós temos uma estimativa de que 70% da educação infantil os pais retiraram da escola e levaram para casa, escolas que trabalham exclusivamente com educação infantil estão falindo, já tem escolas fechando aqui cerca de 5 a 10 escolas e a prefeitura falou que não tem condições de absorver a demanda”.

A situação preocupante de pequenas escolas que são importantes da rede municipal de ensino particular, Emerson ressaltou que “são mais de 80 escolas particulares, são em torno de 24.000 alunos e 3.200 colaboradores”, o que representa um número enorme de crianças que poderão ficar sem estudos.

O problema só aumenta pois “está aumentando a inadimplência e reduzindo o número de alunos muitas escolas irão fechar porque não conseguem manter a folha de pagamento, custos e aluguéis”.

No que se refere a descontos exigidos pelo PROCON estadual Emerson Rodovalho disse que o processo está sendo feito de acordo com cada realidade familiar “a gente está tratando caso a caso, nós recebemos os pais e a gente verifica, não está dando desconto linear, uns realmente tiveram perda de renda outros funcionários públicos e alguns comerciantes não precisam”.

Segundo Emerson o problema maior é psicológico e social, de acordo com ele “tem crianças que gostam tanto da escola que elas tomam banho e colocam uniforme para participar dessas aulas (remotas) ”.

Para a voltas as aulas Emerson Rodovalho esclareceu que foi protocolado nos órgãos competentes normas de segurança que seriam medição de temperatura, higienização com álcool em gel e distanciamento, disse ainda que “de 70% a 90% dos pais querem a voltas as aulas”.

Na opinião do entrevistado “há uma omissão do governo municipal”, segundo ele “não só escolas estão fechando, mas escolas terão que fechar turmas pela evasão, daqui dois ou três meses quando voltar à normalidade e o pai for buscar além de não achar escolas abertas tem escolas que terão a turma para ele deixar a criança”.

* Rádio Nova 87,7 FM

Site: radionovafmanapolis.com.br, aquinanova.com.br no aplicativo cxradio busque por radio nova fm anapolis, facebook.com/aquinanova/, Instagram: @aquinanova, You Tube: aquinanova1.