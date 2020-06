Goiás tem 264 mortes e 13.366 casos confirmados de coronavírus

No Estado, há 39.986 casos suspeitos em investigação

Publicado: 18 Junho 2020

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 13.366 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há 264 óbitos confirmados. No Estado, há 39.986 casos suspeitos em investigação. Outros 21.609 já foram descartados.

Há 33 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 354 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Painel Covid-19

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Os dados deste boletim foram divulgados às 14h30 de quinta-feira, 18 de junho de 2020.