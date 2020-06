Fonte: Rádio Nova FM*, por Tiago Oliveira

Foto: arquivo

Em entrevista nesta manhã ao jornalista Cândido Filho no programa Cidade em Debate o médico infectologista Dr. Marcelo Daher informou que o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo “está vivendo uma lotação dos leitos covid-19 bem importante então nós temos que ter atenção a isso”.

De acordo com o médico “os casos do interior, região norte e nordeste do estado todos estão vindo para Anápolis, para o Hospital de Urgências”, sobre o atendimento no sistema municipal de saúde Marcelo Daher disse que “não sabe a ocupação dos leitos de ocupação dos leitos de UTI em relação ao município, o município tem internado os pacientes de Anápolis exclusivamente no município e o Hospital de Urgências tem sido reservado para os pacientes do interior”.

Segundo o infectologista “isso é uma situação um tanto quanto complexa, porque o Hospital de Urgências atende à central de regulação do estado que tem dado uma limitada em vagas para os pacientes de Anápolis tendo em vista que o município diz estar estruturado. Então a gente tem hoje uma lotação importante do Hospital de Urgências praticamente com pacientes de fora de Anápolis”.

Marcelo Daher se diz “preocupado como anapolino, eu vejo que o hospital de urgências nesse momento ter essa restrição a cidade sai prejudicada porque é um hospital que está na cidade, é um hospital de Anápolis que nesse momento tem atendido prioritariamente o interior e não a cidade”.

O entrevistado teceu críticas a transparência na divulgação de dados aos pacientes que são atendidos no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, no antigo Colégio Carmo, no Bairro Jundiaí por parte da prefeitura Municipal.

Uma reclamação dos pacientes que tem ido para lá é a falta de informação. Então os pacientes entram para lá e a informação é muito vaga sobre o estado dos pacientes, essa reclamação tem acontecido, a gente precisa ter mais transparência e maior informação sobre o que está acontecendo”.

* Rádio Nova 87,7 FM

Site: radionovafmanapolis.com, aquinanova.com.br no aplicativo cxradio busque por radio nova fm anapolis, facebook.com/aquinanova/, Instagram: @aquinanova, You Tube: aquinanova1.

Facebook Twitter Google+