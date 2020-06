No ramo da construção civil, por exemplo, há 14 vagas para ajudante de obras, além de oferta para auxiliar de manutenção elétrica, hidráulica, etc.

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Embora a unidade do SINE, na região central de Anápolis, esteja atendendo prioritariamente os trabalhadores que, por terem perdido o emprego em decorrência da pandemia da Covid-19, estão buscando o Seguro Desemprego, a boa notícia é que, diariamente, a unidade está com 350 vagas de emprego em aberto.

É uma demonstração de que a classe empresarial e industrial do município tem criado mecanismos para manter a geração de emprego e renda, em consonância com as políticas públicas da Prefeitura de Anápolis para o desenvolvimento. No ramo da construção civil, por exemplo, há 14 vagas para ajudante de obras, além de oferta para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, pedreiro, pintor e encanador.

O setor de mecânica também está contratando – são mais de 15 vagas para diferentes especialidades, como automóveis, instalação de freios, manutenção de ar condicionado, motor a diesel. No setor de gestão, as empresas procuram por trabalhadores para ocupar os cargos de Analista Administrativo e Auxiliar de Recursos Humanos. Há ainda, no sistema do SINE, mais de 20 vagas para corretores de imóveis; 18 para representante comercial; 10 para vendedores pracistas e entregadores de delivery.

Há muitas vagas também para técnicos em enfermagem, eletrônico em geral, manutenção de equipamentos de informática, em segurança do trabalho, em automação industrial e de rede de telecomunicações.

Para ter acesso às vagas sem sair de casa, basta baixar gratuitamente o aplicativo Sine Fácil pela loja de aplicativos do celular. Após instalar, aguarde o download e é só clicar no ícone do programa. É possível consultar vagas de emprego disponíveis para cada perfil profissional.

Os trabalhadores que tiverem dúvidas na utilização do aplicativo podem entrar em contato pelo telefone 3324-8396 ou ir até a unidade instalada na Avenida Senador José Lourenço Dias, na região central da cidade. O atendimento está seguindo as normativas do decreto municipal, para a segurança do usuário, por isso a indicação é que as vagas sejam analisadas por meio do aplicativo Sine Fácil, que é rápido e seguro.