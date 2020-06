Fonte: Rádio Nova FM*, por Tiago Oliveira

O Vereador Jean Carlos deu entrevista ao jornalista Cândido Filho no programa Cidade em Debate essa segunda-feira (22) pela manhã e questionou o projeto de lei que autoriza a suspensão do repasse patronal do ISSA.

Jean Carlos (DEM) manifestou sua preocupação com a situação do ISSA, o vereador destacou que “o regime próprio de Anápolis já vem de longa data em dificuldade financeira e déficit desde a extinta AnaPrev, e não diferente agora”.

Sobre a matéria proposta pelo executivo municipal para autorizar a suspensão do repasse patronal ao Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis até o final do ano Jean Carlos frisou que “se nós aprovarmos agora essa suspensão que no meu ponto de vista é muito temerária, nós vamos chegar no final de dezembro com o fundo extinto”.

Segundo o vereador o cenário colocado pela administração não justifica a medida proposta.

Diante do que foi apresentado no dia 28/05 na prestação de contas do executivo do 1º quadrimestre de 2020 em situação de tamanha dificuldade financeira a ponto de suspender os repasses patronais e das contribuições”.

No que diz respeito a partição de massas dos segurados do regime próprio de previdência social dos servidores municipais de Anápolis que foi reunificada pela administração no ano passado, Jean Charles frisou ter recebido informação da prefeitura “de que nós tínhamos um fundo no valor de 89 milhões”.

O democrata alertou, “do mês de janeiro ao mês de setembro (2019) não foi repassado e houve o parcelamento nós já tivemos um decréscimo de 20 milhões, e de lá para cá houve em certos menos repasses menores do que deveriam. Ou seja, as informações que foram passadas em março é de que nós tínhamos em torno de 50 milhões”.

O que nós estamos vislumbrando é que se há um equilíbrio fiscal nesse momento do executivo nós não podemos nesse momento aprovar essa suspensão porque nós poderemos chegar em 2021 sem um centavo no saldo financeiro do fundo”.

Jean Carlos declarou que seu partido DEM tem expectativa de eleger 03 vereadores nas eleições deste ano.

Trabalhamos com a possibilidade de 03 vereadores diante do quadro formado de bons candidatos, pessoas novas que vão ter bom desempenho”.

