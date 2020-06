A partir desta quinta-feira, as bancas serão com número limitado de candidatos e medidas de proteção contra o novo coronavírus

Com várias medidas de proteção contra o novo coronavírus, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás volta a realizar de banca examinadora de prática de direção veicular em alguns municípios goianos a partir desta quinta-feira (25/06). A retomada será feita de forma gradual, respeitando critérios técnicos divulgados pelas autoridades locais e conforme a infraestrutura de segurança sanitária disponibilizada em cada cidade.

As primeiras cidades do interior que receberão as bancas examinadoras serão Campos Belos, Anápolis, São Simão, Barro Alto, Aparecida de Goiânia, Alto Paraíso, Caçu, Jaraguá, Caiapônia, Trindade, Pirenópolis, Quirinópolis e Sanclerlândia. O Detran-GO está realizando estudos técnicos para que, nos próximos dias, mais municípios sejam atendidos.

As provas para obtenção, adição e mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram suspensas no início da pandemia. A retomada teve início pela capital no dia 4 de junho. Elas vêm ocorrendo com horário agendado, uso de equipamentos individuais de proteção, aferição de temperatura dos envolvidos e limitação do número de candidatos por dia.

Antes da pandemia, eram agendados até 300 candidatos por banca no interior. Atualmente, o número está limitado a 98 candidatos nas categorias de quatro rodas e 70 candidatos na de duas rodas. Como já ocorria antes, as provas devem ser agendadas pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) no portal da autarquia.

Em Goiás, tramitam cerca de 70 mil processos de habilitação nas diversas etapas (abertura de Renach, exames médicos, psicológicos, aulas e provas). A previsão é que, aos poucos, cumpridas as medidas de contenção à disseminação do novo coronavírus, as provas voltem a ocorrer em todo o Estado. A retomada será avaliada isoladamente em cada município.

Para evitar aglomeração na realização das provas práticas, o atendimento se dará com hora marcada. Cada examinador atenderá um candidato a cada meia hora, com o máximo de 14 aspirantes/hora por banca de veículos de quatro rodas. Somente o aluno em prova poderá permanecer no local, não sendo permitida a presença de acompanhantes.

Os veículos de quatro rodas deverão ser higienizados com água e sabão ou desinfetado com álcool 70% no intervalo entre as provas. Todos os envolvidos no processo deverão usar máscara e luvas. Os examinadores também atuarão com protetor facial.

Para a banca de habilitação em categoria A (motocicleta), serão agendadas, no máximo, 70 provas/dia. Os alunos terão que usar capacete próprio, não sendo permitido o compartilhamento. As áreas do veículo tocadas pelos alunos durante o trajeto (manoplas de aceleração e freio dianteiro, espelhos retrovisores, assento e tanque de combustível) deverão ser higienizadas antes da realização de cada prova.

Prova teórica

A prova de Legislação de Trânsito vem ocorrendo em Goiânia desde o dia 20 de maio e foi estendida, no início do mês, a Aparecida de Goiânia, Goianira e Anápolis. Nesta semana, a banca teórica atenderá também candidatos em Senador Canedo, Catalão, Jataí e Montividiu.

Visando resguardar examinadores e os candidatos, também estão sendo adotadas medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. As provas são aplicadas mediante agendamento, com número limitado de alunos por hora. As salas e os equipamentos são higienizados entre uma prova e outra e todos os envolvidos são obrigados a utilizar equipamentos de segurança, como a máscara, além de ter que higienizar as mãos com frequência.

Comunicação Setorial do Detran-GO