Na solenidade foram entregues viaturas e equipamentos

O governador Ronaldo Caiado esteve na sua cidade natal, Anápolis, nesta quinta-feira, dia 25, para prestigiar a solenidade de emancipação da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar. Na ocasião, entregou à corporação duas viaturas, 1.240 pares de botas de combate a incêndio e, também, se prontificou a encaminhar uma lancha doada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), por intermédio de seu presidente, desembargador Walter Carlos Lemes, para a unidade que é especializada em busca e salvamento com cães e operações de mergulho autônomo.

“Esta entrega vai ao encontro do que preguei a vida toda. Não acredito em nenhum órgão que não faça questão de se especializar e profissionalizar. Não tem espaço para achismo, não é isto que a sociedade quer da gente. O Corpo de Bombeiros faz parte das forças de Estados, não de governos. Estes, são transitórios”, afirmou o governador.

Caiado entregou nas mãos do comandante-geral da corporação, Coronel Esmeraldino Jacinto Lemos, e do comandante da 2a CIBM, Tenente Higor Mendonça, a chave de duas viaturas modelo Ford Ranger, do tipo ASA, que serão utilizadas no atendimento de todas essas ocorrências de busca e salvamento. Os veículos foram adquiridos por meio do convênio entre a corporação e o município de Anápolis, por meio do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros (Febom), com investimento total de R$ 375 mil.

O comandante-geral dos bombeiros destacou que esta é uma conquista em prol dos goianos, que vai garantir mais qualidade nos serviços prestados à população. “Temos batido na tecla da profissionalização. Chega de amadorismo. Temos que fazer todo o planejamento para dar aos cidadãos o que há de melhor em termos de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros”, ressaltou o coronel. Os 1.240 pares de botas de combate a incêndio, que também foram entregues pelo governador, serão distribuídos em todo o Estado. Elas são da marca Haix e custaram R$ 1.004.824,33.

“Anápolis está satisfeita em ter um anapolino como o senhor à frente do governo, que olha para as pessoas como elas merecem”, destacou o prefeito do município, Roberto Naves, que reiterou: “Precisamos em nosso País de líderes como o senhor, que trabalham com diálogo e parceira”. O prefeito elogiou ainda a criação da Secretaria da Retomada, anunciada ontem pelo governador. “Tenho certeza que vai ser um sucesso”, destacou.

Em seu discurso, Caiado relembrou que a cidade de Anápolis repatriou os 34 brasileiros que estavam no epicentro da epidemia do coronavírus, em Wuhan, na China, dando exemplo de solidariedade ao País. Que o fato de ter sido o primeiro Estado a decretar quarentena, pode ter poupado três mil vidas, segundo dados da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O governador destacou também os avanços conquistados na regionalização da Saúde, que ganhou reforço de oito novos hospitais. “Para muitos, pode parecer simples retórica, mas na verdade significam vidas”, disse Caiado, citando obras e novas vagas em cidades como Formosa, Porangatu e Entorno do DF. Mencionou também a instalação do Centro de Excelência Ferroviária, que terá a presença de várias empresas e vai impulsionar o município. “Anápolis será referência nacional em logística modal ferroviária”, frisou.

Efetivo especializado

A 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar possui instalações voltadas ao serviço de busca e salvamento, com militares altamente especializados, sete cães adestrados e viatura específica para o seu transporte. Os animais foram uma atração à parte para quem esteve na solenidade.

O efetivo do batalhão é composto por especialistas em mergulho autônomo do município de Anápolis. A unidade operacional já foi sede de inúmeros cursos de especialização de guarda-vidas e de mergulho. Toda a logística de materiais, viaturas e embarcações também está a cargo desta companhia, que passa a ser também unidade de referência especializada em atendimento de ocorrências, demandas, doutrina e ensino pertinentes ao serviço aquático, busca e salvamento de pessoas e bens.

Entre as lideranças parlamentares, o deputado estadual Coronel Adailton destacou que “Caiado mais uma vez demonstra seu carinho, não só com os homens das Forças de Segurança, mas com toda população, especialmente a de Anápolis, reconhecendo sua cidade de origem”. Já Hamilton Filho frisou que a entrega aos Bombeiros é mais um benefício, aliado a todas as ações que o governo tem feito por Anápolis, que tem orgulho de ter Caiado como governador e como conterrâneo.

Já o deputado federal Adriano do Baldy falou da alegria de estar ao lado do governador, defendendo os interesses de Goiás no Congresso Nacional. “Caiado tem enfrentado de frente os desafios, a exemplo do que tem feito durante esta pandemia”. Prestigiaram ainda a solenidade o secretário de Estado Tony Carlo (Comunicação); presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro; superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social, João Bosco Rosa; diretor da Codego, Carlos Toledo; comandante da Ala 2, Coronel Pestana; reitor da Unievangélica, professor Carlos Mendes; os comandantes Coronel Paulo Roberto (3 CRPM), tenente coronel Eduardo (3 CRBM), tenente coronel Ricardo (3 BBM) e tenente Mendonça (2 CIBM); sargento Pereira Júnior, representando o deputado federal Vitor Hugo.

Fotos: Hegon Corrêa

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+