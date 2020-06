Geli Sanches deverá ser a candidata do PT

Da redação

Foto: arquivo

Em carta à população, comunicou na noite desta quarta-feira (24.06) que não sairá candidato à prefeito de Anápolis.

CARTA À POPULAÇÃO DE ANÁPOLIS

Esta é a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida. Sempre tive clareza que na Política é preciso escutar, dialogar e buscar a união para melhor servir as pessoas. Tive a oportunidade de ser eleito por duas vezes prefeito em nossa cidade, construindo de mãos dadas com a população uma aliança, através de um diálogo direto e franco fazendo uma gestão que devolveu autoestima e esperança à vida de todos.

Construímos parques ambientais, valorizamos professores na Educação, construímos 16 creches, entregamos kits escolares para mais de trinta e duas mil crianças, construímos unidades de Saúde de Pronto Atendimento e o CAIS Mulher, valorizamos a Juventude com o projeto Cidadão do Futuro, premiado nacionalmente. Asfaltamos mais de 110 bairros, construímos o Restaurante Popular na Jaiara, promovemos Esporte e Cultura para todos. Criamos Centros de Formação nos bairros, construímos e entregamos mais de sete mil casas populares e valorizamos o Servidor Público, estabelecendo uma relação de diálogo e respeito.

Como resultado, Anápolis foi reconhecida com o Prêmio “Prefeito Empreendedor”, do Sebrae nacional, por duas vezes. Outro impacto positivo foi a consagração da cidade por seis anos consecutivos com o Prêmio Ambiental Chico Mendes. Além disto, Anápolis foi premiada na saúde bucal pelo Ministério da Saúde com o programa Brasil Sorridente.

Fizemos a nossa obrigação. E fico imensamente feliz com o carinho da nossa gente.

Desde que deixei o cargo de prefeito, as pessoas que encontro me pedem para ser novamente candidato. Sempre compreendi que essas manifestações eram mais que um afago cordial, mas sim um reconhecimento pelo resultado do nosso trabalho e pela diferença para melhor que fizemos na vida de cada uma delas.

No entanto, minha condição física e emocional me obriga a adiar esse sonho de voltar à disputa eleitoral para buscar o retorno à Prefeitura.

Realizei, em novembro de 2019, uma neurocirurgia para retirar um tumor benigno. A intervenção cirúrgica deixou algumas sequelas dentre elas uma paralisia facial. Recentemente, visando a correção dessa paralisia me submeti a uma cirurgia de neurorafia que exige uma fase recuperação de pelo menos seis meses.

Após ouvir recomendações médicas e conversar com familiares e pessoas mais próximas, decidi NÃO SER CANDIDATO à Prefeitura de Anápolis nestas eleições.

Entendo que nesse momento, por recomendação médica, o mais sensato é cuidar da saúde. Preciso respeitar o tempo do processo da minha recuperação.

Seguirei em frente como sempre fiz, buscando reestabelecer minha saúde para continuar na defesa da nossa cidade e apoiando a decisão do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 2020.

Anápolis vive um momento decisivo em que precisa retomar o seu caminho no crescimento econômico, na geração de empregos, aliado a promoção de Justiça Social e a atenção prioritária na Saúde e na Educação da nossa cidade.

Estarei acompanhando o processo eleitoral, contribuindo para melhorar cada vez mais a vida dos anapolinos.

Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. O nosso sonho só foi adiado! Viva Anápolis!

Antônio Gomide

Deputado Estadual