Decisão se dá em razão das medidas de combate ao novo coronavírus

Fonte: Prefeitura de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Esportes, informa que a edição número 41 da Minimaratona 31 de Julho está cancelada. A decisão atende aos protocolos que restringem aglomerações devido ao combate à Covid-19. A Minimaratona 31 de Julho faz parte da programação em comemoração ao aniversário da cidade. Em 2019, a 40ª edição da Minimaratona foi histórica: reuniu mais de 4.500 atletas e contou com a participação do queniano Stanley Kipchirchir Koech, campeão da Meia Maratona do Rio 2019 e 2º lugar na São Silvestre 2014; além da classificação dos três melhores colocados anapolinos em cada categoria, masculino e feminino, nos percursos de 5 km e 10,5 km, para a disputa da Maratona de São Silvestre, que aconteceu no final do ano, em São Paulo.

