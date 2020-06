Aeronave de matrícula FAB 2855 pousou neste sábado (27/06), na Ala 2, em Anápolis (GO)

Fonte: Ala 2, por Major Kosaka

Edição: Agência Força Aérea, por Tenente Flávia Rocha – Revisão: Tenente-Coronel Santana

A Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu, neste sábado (27), a terceira unidade do multimissão KC-390 Millennium. O FAB 2855 pousou às 16h35 na Ala 2 – Base Aérea de Anápolis (GO). O recebimento celebrou a realização do primeiro translado do KC-390 por tripulação exclusivamente composta por integrantes do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT), tendo sido o Comando de Preparo (COMPREP) o responsável pelo desenvolvimento da doutrina utilizada no preparo operacional dos tripulantes. A entrega da aeronave aconteceu com o tradicional batismo.

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, falou sobre a importância do KC-390 para a FAB: “O recebimento da terceira aeronave KC-390 é motivo de grande satisfação para o Comando da Aeronáutica, pois será somado às missões para as quais as outras duas unidades já estão sendo empregadas. O maior exemplo disso é a utilização no transporte aéreo logístico de insumos e equipamentos para combate e prevenção à COVID-19, dentro da Operação coordenada pelo Ministério da Defesa, o que demonstra o grande ganho para toda a sociedade brasileira”, disse.

O Comandante de Preparo, Tenente-Brigadeiro do Ar Luiz Fernando de Aguiar, comentou sobre a chegada da terceira aeronave. “Em vista da recente comemoração do Dia da Aviação de Transporte, em 12 de junho, é motivo de grande honra para o Comando de Preparo receber o terceiro KC-390 Millennium, na ALA 2. Essa aeronave chega para incorporar à frota do Esquadrão Zeus e oferecer sua capacidade operacional à Força Aérea Brasileira”, reforçou.

O Comandante da Ala 2, Coronel Aviador Gustavo Pestana Garcez, ressaltou o esforço de todas as Organizações para que a aeronave fosse entregue. “A preparação das equipagens, juntamente com a chegada de novos vetores, amplia as capacidades da Força Aérea Brasileira. É um momento de júbilo, pois sabemos do esforço conjunto para a entrega da aeronave no calendário previsto. Nesse momento em que o Ministério da Defesa atua diuturnamente no combate à pandemia, a aeronave certamente contribuirá com ações voltadas ao apoio do povo brasileiro”, declarou.

O Tenente-Coronel Aviador Luiz Fernando Rezende Ferraz, Comandante do 1º GTT, descreveu a importância da terceira aeronave para a Força. “A incorporação do terceiro KC-390 representa um incremento na operacionalidade da FAB e possibilita a aceleração do processo de formação de tripulantes. Considerando o atual cenário nacional, o FAB 2855 também somará forças e oportunidades de apoio ao combate à pandemia da COVID-19”, afirmou.

O processo de recebimento na Embraer

O FAB 2855, aeronave KC-390 Millennium fabricada pela Embraer, foi recebido por equipe formada de especialistas em diversas áreas. Todo o processo foi executado no período compreendido entre 4 de maio e 26 de junho de 2020. Participaram diretamente do processo de recebimento as seguintes Organizações Militares:

Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV): encarregado pelo planejamento e execução dos voos do KC-390, na fase de recebimento, assim como a análise e reporte dos resultados encontrados nos cheques funcionais, garantindo a entrega da aeronave em condições seguras de operação;

Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC) e Grupo de Acompanhamento e Controle (GAC-PAC): responsáveis por gerenciar os projetos de desenvolvimento, aquisição e modernização de materiais e sistemas aeronáuticos, bem como pelo acompanhamento presencial das atividades contratadas de produção de aeronaves com a empresa Embraer S.A.;

Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI): encarregado de garantir a conformidade final do produto, de acordo com os requisitos contratuais, sejam eles relativos ao projeto ou à qualidade, a fim de embasar a emissão da segunda Permissão Especial de Voo inicial (PEVi2) da versão de entrada em serviço, aprovada no dia 24 de junho de 2020;

Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB) e Parque de Material Aeronáutico do Galeão (PAMA-GL): incumbidos pelas coordenações e verificações logísticas relativas ao projeto KC-390, incluindo publicações, programas de manutenção, funcionamento de sistemas e estruturas, recebimento de peças, dentre outras; e

Ala 2: por meio do Grupo de Logística (GLOG), responsável pela assistência nas atividades especializadas de manutenção e suprimento, e por meio do 1º GTT, encarregado de prover todos os assessoramentos relativos ao emprego operacional e realizar o translado da aeronave, após recebida da empresa fabricante, para a sede, em Anápolis-GO.

Recebimento das primeiras unidades

A primeira aeronave multimissão KC-390 Millennium, de matrícula FAB 2853, foi recebida pela FAB no dia 4 de setembro de 2019. O Presidente da República, Jair Bolsonaro, presidiu a solenidade, acompanhado do Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez. Participaram, ainda, da cerimônia Ministros de Estado, Oficiais-Generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, autoridades civis e militares, e executivos da Embraer.

Já a segunda unidade da aeronave multimissão KC-390 Millennium foi recebida pela Força Aérea Brasileira no dia 13 de dezembro do ano passado.

KC-390 Millennium

Maior avião militar desenvolvido e fabricado no hemisfério sul, o KC-390 Millennium tem capacidade de realizar missões de Transporte Aéreo Logístico, Reabastecimento em Voo (REVO), Evacuação Aeromédica, Busca e Salvamento, Combate a Incêndio em Voo, entre outras. O KC-390 foi desenvolvido para atender aos requisitos operacionais da FAB, provendo mobilidade estratégica às Forças de Defesa do Brasil.

O avião foi um dos vencedores do 63º Prêmio Laureate Awards 2020, na categoria Melhor Novo Produto, em inglês “Best New Product”, por ser a maior e mais sofisticada aeronave de defesa já produzida pela Embraer. A Aviation Week Network, empresa de publicação e produção de eventos, com sede em Nova York, anunciou os vencedores em 19/11/2019.