Em maio, o Sine registrou mais de 400 ofertas diárias no sistema para os anapolinos

Fonte: Prefeitura de Anápolis

As políticas municipais de geração de emprego e renda tiveram êxito em Anápolis, mesmo em tempos de crise. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na segunda-feira, 29, comprovam o saldo positivo de empregos na cidade. Mesmo durante a pandemia, foram 2.675 admissões em maio.

Para se ter uma ideia, em janeiro a cidade apresentou um saldo positivo de 879 vagas, com 4.155 contratações. Em fevereiro, o saldo bateu recorde, com 4.208 contratações e 2.914 demissões. Em março, o saldo já se apresentou negativo, em decorrência do início da propagação da doença no município, Já abril registrou com 3.266 desligamentos.

Mas, em maio, é possível notar o início da recuperação, em que a política municipal de captação de vagas do Sistema Nacional de Empregos (Sine) colocou a disposição dos anapolinos mais de 400 ofertas diárias no sistema.

Nesta terça-feira, 30, o sistema contava com 409 vagas, tanto para profissionais com curso superior, como terapeuta ocupacional, professor, analista de Recursos Humanos e de Marketing, economista, fisioterapeuta; quanto para Ensino Médio e Fundamental. Há vagas para setor de serviços, indústria, mecânica e comércio em geral. Para pessoas com deficiência há 12 vagas abertas, dentre elas para auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha e auxiliar de Linha de Produção.

Para ter acesso às vagas sem sair de casa, basta baixar gratuitamente o aplicativo Sine Fácil pela loja de aplicativos do celular. Após proceder ao processo de instalação, aguardar o download e clicar no ícone do programa. É possível consultar vagas de emprego disponível para o perfil profissional.

Os trabalhadores que tiverem dúvidas na utilização do aplicativo podem entrar em contato pelo telefone 3324-8396 ou ir até a unidade instalada na Avenida Senador José Lourenço Dias, região central da cidade. O atendimento está seguindo as orientações do decreto municipal, para a segurança do usuário, por isto a indicação é que as vagas sejam analisadas por meio do aplicativo Sine Fácil, que é rápido e seguro.