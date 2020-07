A cidade não vai seguir o decreto do governador, mas medidas mais duras serão tomadas

O prefeito Roberto Naves anunciou na manhã desta quarta-feira (03.06) novas medidas para combater o aumento dos casos de covid-19. Disse que é necessário tomar uma atitude para conter o avanço descontrolado da doença em nossa cidade e que Anápolis se encontra numa situação diferente e, portanto, as ações podem ser diferentes do que foi decretado pelo governo do estado.

O chefe do executivo informou que a cidade entra no chamado risco moderado (quando mais de 25% dos leitos de UTI estão ocupados), informou também que haverá mudanças nos protocolos para permitir que quase todas as atividades possam funcionar, com o intuito de salvar vidas mantendo o direito das pessoas de sustentarem suas famílias.

O foco neste momento é o sustento das famílias, não haverá tolerância para diversões e festas que possam colocar em risco a vida de outras pessoas.

Essas são as medidas anunciadas por Roberto Naves:

Multa de 5 mil reais na matrícula do imóvel que infringir as regras (vale para residência e comércio)

Suspensão das atividades comerciais a partir das 22h todos os dias (exceto saúde/alimentação/igrejas)

Suspensão das atividades econômicas aos finais de semana das 22h de sexta-feira até as 06h de segunda-feira (exceto saúde/alimentação/igrejas)

Fechamento de praças, parques e espaços esportivos

Bares e restaurantes poderão funcionar apenas para entrega (delivery)

Feiras seguirão rodízio semanal

Comércio no centro e principais avenidas também seguirão rodízio para funcionamento (algumas lojas abrem de manhã e outras à tarde)

Indústrias seguirão escala de 12×36 ou funcionamento em dias alternados