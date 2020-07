Tricolor empatou com Botafogo e Rubro-Negro derrotou Volta Redonda

Por Mauricio Costa, da Rádio Nacional – Rio de Janeiro

Flamengo e Fluminense vão decidir a final da Taça Rio de 2020. O rubro-negro confirmou o favoritismo derrotando neste domingo (5) o Volta Redonda por 2 a 0, no Maracanã. O tricolor segurou o empate em hoje 0 a 0 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, e se classificou por ter sido o primeiro do Grupo B no segundo turno.

Antes do clássico começar, jogadores de Fluminense e Botafogo estenderam uma faixa de protesto escrita “respeitem nossa história”. Além disso, os atletas trocaram uniformes dos times. No sábado (04), os clubes divulgaram um manifesto com críticas à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e às decisões no retorno do Campeonato Carioca.

Com a bola rolando, o Fluminense conseguiu manter a posse no primeiro tempo, mas só chegou com perigo ao gol de Gatito Fernández em cobranças de faltas de Nenê. Por outro lado, o Botafogo era mais objetivo e teve a chance de abrir o placar aos 17 minutos, com um belo arremate de Pedro Raul, que obrigou Muriel a fazer grande defesa.

Precisando da vitória, o Botafogo partiu para o ataque no segundo tempo. Apesar de levar perigo ao adversário, o alvinegro deu espaços para os contra-ataques do Fluminense e o jogo ficou aberto. Aos 14 minutos, Fred perdeu a melhor oportunidade do tricolor. Yago avançou com velocidade pela direita e lançou para Wellington Silva. Ele passou para Fred que, sem marcação, chutou torto, à esquerda de Gatito Fernández.

O Botafogo respondeu aos 28 minutos. Honda deu bom passe para Bruno Nazário. Ele dominou e chutou de direita para explodir a trave esquerda do Fluminense. O alvinegro tentou o gol da vitória até o último minuto, mas Muriel salvou o tricolor após chute de Rafael Navarro aos 50 do segundo tempo.

No Maracanã, deu a lógica. O Flamengo não teve dificuldade para passar pelo Volta Redonda, com dois gols de Bruno Henrique. O rubro-negro abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Filipe Luís passou para Gabigol, que tocou de primeira para Bruno Henrique vencer o goleiro Douglas Borges. A segunda etapa começou com outro gol de Bruno Henrique. Aos três minutos, o camisa 27 recebeu outro passe de Gabigol e fechou o placar.

Flamengo e Fluminense se enfrentam quarta-feira pela final da Taça Rio, às 21h30. Não há vantagem de empate, contudo, se o rubro-negro derrotar o tricolor, será campeão carioca sem necessidade de disputa de uma “finalíssima” do Campeonato Estadual, já que venceu a Taça Guanabara e tem a melhor campanha geral da competição.