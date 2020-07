Este ano já foram assinados protocolos com 67 empresas, que vão investir R$ 2,3 bilhões e gerar mais de 20 mil empregos

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Hugo Goldfeld, assinou nesta quinta-feira, dia 9, protocolos de intenções com as empresas que vão se instalar em Goiás. Somente este ano, o Governo de Goiás já assinou protocolos com 67 empreendimentos, que pretendem investir R$ 2,3 bilhões e gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos em todas as regiões do Estado.

No total, desde o ano passado, 136 indústrias assinaram protocolos com o governo e parte delas pretende se instalar nos distritos agroindustriais administrados pela Codego.

“Estamos alinhados com o planejamento do governador Ronaldo Caiado para agilizar e fornecer as melhores condições para instalar as empresas em nosso Estado, promovendo o desenvolvimento regional e a criação de novos postos de trabalho”, afirmou o presidente da Companhia, Hugo Goldfeld.

Além dos protocolos de intenções, o Governo de Goiás, por meio da Codego, assinou também neste ano contratos de assentamento com dez indústrias que já começaram o processo de instalação das novas unidades fabris ou ampliação das existentes nos parques industriais de Itumbiara, Catalão, Morrinhos e Anápolis. Somados, os investimentos privados chegam a R$ 350 milhões, com a criação de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos.

Os distritos administrados pelo Estado, além de possuírem valor de área subsidiado, contam com espaços adequados, infraestrutura completa propícia à instalação de atividades industriais e localização privilegiada, facilitando a logística.

Comunicação Codego