Esta é a situação do dia 13.07.20 às 20h00 (última atualização aconteceu hoje às 09h00), de acordo com os dados do site https://covid.anapolis.go.gov.br/ que apresenta o panorama do avanço da covid-19 em Anápolis em tempo real.

São 94 novos casos

04 óbitos

37% de leitos de UTI ocupados (dez leitos foram acrescentados ao sistema, passando de 33 para 43)

