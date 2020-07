“O time que tem a torcida que a Anapolina tem, tem chance de chegar a um lugar muito melhor do que está hoje.”

Em entrevista à Equipe Geração do Esporte da Rádio Nova FM*, nesta sexta-feira (11.07), o ex-presidente da Anapolina Paulo Neli fez uma análise sobre os últimos dois anos do clube. O penúltimo presidente da Xata respondeu ao ser perguntado o que acreditava o que não funcionou na Rubra nestes últimos dois anos disse: “A pessoa para mexer com futebol ela tem que saber, tem que entender, ela tem que ter conhecimento principalmente, entendeu. O grupo da Anapolina já tão há 40 anos na Anapolina, trabalhei com vários treinadores, conheci vários treinadores, administradores, e eu acho que em 2019 o que aconteceu infelizmente foi que a pessoa que assumiu, no caso aí o Fred, é um pouco empolgado, é assim, queria mostrar serviço para a Anapolina mas ele queria mostrar serviço demais e não é por aí, cê tem que ter um pouquinho de calma, tem que ter uma rédea curta né, o Dr. Pedro também empolgou, botou pilha e a gente não pode nem falar nada em relação ao dirigente, Dr. Pedro Canedo sempre foi um esteio da Anapolina, conseguiu apoio, mas tem que ter as pessoas certas no lugar certo e infelizmente o Fred não conseguiu colocar, fazer as colocações e é claro e evidente que como torcedor da Anapolina ele queria fazer um time pra ser campeão como eu quis também o Dr. Pedro a vida inteira quis, mas você que ter um pouquinho de sabedoria também, tem que pegar o jogador na hora certa, contratar o jogador certo, o treinador certo, aquele de 2019 começou errado pelo treinador e eu avisei. Dr. Pedro sabe disso e até confessou já isso pra mim que não deveria ter contratado o Pachequinho e eu avisei, Dr., ele ficou dois meses lá no América de Natal e não deu certo e dispensaram ele, aí fizeram a cabeça do Dr. Pedro que não, que ele ficou dois meses lá não recebeu e saiu. E não foi porque hoje em dia você esmigalha aí tudo da pessoa lá pela internet né. Então em 2019 realmente aconteceu foi mais isso daí. E falar mais um pouco do time de 2018 que realmente deu certo, começando pelo treinador, o treinador inclusive o Vilson Tadei me foi indicado pelo Marzagão, aquele menino volante, eu já conhecia o trabalho do Tadei mas o Marzagão é que me recomendou: é lutador, tem muito jogador bom, vamos tentar, tentamos e deu certo. Jogadores que ele trouxe aí 80% do elenco né, vamos dizer que 30% não deu certo, 50 deu. E ele também encaixou muito bem, tanto que já na segunda rodada ele já tava, nós perdemos o primeiro jogo pro Grêmio Anápolis que é a pedra no nosso sapato, perdemos aquele primeiro jogo pro Grêmio Anápolis e o segundo jogo ele já tava cabreiro, o Tadei e ele foi e acabou batendo o jogo, dali pegou uma liga fenomenal o time daquela época lá só não chegamos na final porque a gente sabe como é que o extra campo. O extracampo aqui é terrível. Em 2020 agora foi aquela bagunça toda que vocês viram. Não tem como você montar um time em uma semana, 10 dias. Como que vai fazer, não tem Leandrinho, não tem Dr. Pedro, não tem ninguém que consegue montar um time em dois, três dias, uma semana e pôr o time para jogar em campo, não vai dar certo, é evidente que não vai dar certo. Time que prepara com um mês e meio dois meses, chega no campeonato e não dá certo, imagina com uma semana, 10 dias, né? Então acho que a Anapolina deve pensar melhor a partir já de 2021, porque eu acredito que 2020 agora, se Deus quiser não vai ter mais campeonato, então eu acredito que para 2021 a Anapolina precisa tentar fazer uma estrutura boa aí, tô conversando com alguns amigos meus empresários, ligados a alguns time para tentar fazer uma parceria com a Anapolina, nem comento isso com ninguém, comento de vez em quando com o Juarez. Mas é, vamo indo, vamo levando a vida e vamo considerar que a Anapolina em 2021 seja totalmente diferente e consiga montar um bom time.”

Disse ainda que pretende fazer parte novamente da diretoria da Anapolina: “um dia vou voltar, pode ter certeza disso, um dia vou voltar porque até hoje eu não engoli essa saída minha daí da Anapolina não, mas isso aí é ima outra coisa, uma coisa a parte. Pode ser em 2021, 2022 que tem eleição na federação, pode ser em 2023, mas um dia pretendo voltar a Anapolina porque acho que, além do futebol eu posso, do futebol que me dediquei a Anapolina em 2018 eu posso ser muito mais útil a Anapolina do que eu fui até agora.”

Falando sobre a saída da Anapolina Paulo Nely afirmou: “Eu me senti, vamos dizer assim, desprezado por algumas pessoas aí da Anapolina, entendeu? Não quero citar nomes, não quero nada, mas naquele momento me senti desprezado. Eu acho que as pessoas achavam que em 2019 teria que ser melhor do que foi em 2018 do que antes e muita gente acabou quebrando a cara. Eu senti realmente menosprezado, desprezado por algumas pessoas, mas isso aí pra mim já passou, já passou, inclusive eu tive problema com o Fred, o Fred Godoy, já me retratei num programa aí da rádio Manchester, me retratei pra ele, pedi desculpa que acho que peguei pesado, principalmente porque ele é uma pessoa que tem família, aquela coisa toda, criança pequena né, então acho que exagerei um pouco. Mas eu senti que realmente foi que menosprezo e desprezo por parte de algumas pessoas.”

Questionado sobre a falta de unidade na Anapolina e que sempre alguém que ser dona da Anapolina Paulo respondeu: “Não acredito que queira ser dono, porque é muito difícil uma pessoa querer ser dono de uma coisa quebrada, a Anapolina é um time quebrado, a torcida toda sabe disso, não adianta querer esconder aqui. Se não fosse a ajuda da prefeitura a Anapolina acho que nem tava disputando nada, porque realmente é difícil. É não é de agora, já tem muitos e muitos anos, eu acredito que na época do Leandrinho, eu não acompanhei, sinceramente não acompanhei, mas o time desceu, subiu, ele conseguiu controlar porque ele tem uma certa condição financeira boa para controlar, mas eu acredito que é mais é vaidade, mais é vaidade das pessoas. Precisava fazer unidade, a Anapolina tem dirigentes aí, tem torcedores que quiser unidade eles se dispõem. Com esse CT (centro de treinamento) que fez agora aí, viraria time grande tranquilamente. Com as pessoas abnegadas que gostam de trabalhar pela Anapolina, no caso aí do Juarez, que tá a frente com a categoria de base, ajudando. A base da Anapolina nos últimos dois, três anos sempre chegou lá na quarta de final na final, tem o sub 20, sub 17, só com jogadores de Anápolis. Então o que falta é uma diretoria forte, uma união, uma unidade, Pedro Canedo, Leandrinho, outras pessoas que eu não me recordo agora, mas o próprio Fred de Godoy, várias pessoas, nós temos aí o Dr. Elias Hanna, tem várias e várias pessoas que podem ajudar com alguma coisa a Anapolina, o que pega, pega, pega mesmo mais é esse tipo de vaidade das pessoas, que você querer ficar no topo de um negócio quebrado como é a Anapolina, já pensou se a Anapolina fosse um time rico então, ia sair até morte em Anápolis. Mas vamos torcer para que os dirigentes, eles sentem e se reúnam né, tem um prefeito que ajuda e muito a Anapolina, ajuda o Anápolis, ajuda o futebol goiano né, o futebol de Anápolis, o futebol Anapolino, então seria bom se os dirigentes da Anapolina sentassem para conversar.”

Sobre se está tendo conversas e sobre sua relação com o Dr. Pedro Canedo, afirmou: “Não (está tendo conversas). É boa, a relação minha com ele é normal, com Dr. Pedro são 40 anos de amizade, ele que me buscou no Palmeiras, não tem nem o que falar, vou falar o que, agora no aniversário dele mandei um zap cumprimentando, tô querendo, tô com uma ideia aqui, tô querendo falar com ele também, conversar com ele, devo falar com ele neste fim de semana, mas é tudo normal, é tranquilo, acho que aquilo que eu falei, a Anapolina unida vai ser muito forte, com essa torcida maravilhosa que a Anapolina tem, que a Anapolina é a terceira, pode ter certeza que é a terceira torcida do estado. Agora falam de Atlético, mas a terceira torcida é indiscutivelmente a da Anapolina, do estado de Goiás. Então acho que precisa fortalecer isso ainda mais porque o time que tem a torcida que a Anapolina tem, tem chance de chegar a um lugar muito melhor do que está hoje.”

