Cerca de 40% dos leitos de UTI estão ocupados

Foi o que informou o prefeito Roberto Naves na tarde desta quinta-feira (16.07) em suas redes sociais. “Depois de várias reuniões com os técnicos que compõem o núcleo gestor de crise do covid-19 aqui no município de Anápolis, estou aqui pra informar que, neste exato momento, hoje, nós temos cerca de 40% de taxa de ocupação de leitos de UTI, portanto, nós continuaremos no nível moderado. Contamos com a colaboração de todos vocês, que sigam os protocolos, que sigam todas as medidas que são indicadas pela nossa vigilância epidemiológica. A todos vocês que puderem ficar em casa, que fiquem em casa, que se protejam. Aqueles que tem que sair pra trabalhar que tomem todos os cuidados possíveis. Utilizem máscaras, lavem a mão, utilize álcool em gel. Contamos com a colaboração de todos vocês, juntos nós temos certeza que vamos vencer este desafio que se chama covid-19”, disse o chefe do executivo.

