Goiás chega a 1.018 mortes por coronavírus

O índice de isolamento social no Estado aponta 36,6%

Publicado: 16.07.20

De acordo com atualização feita às 17h20, desta quinta-feira, dia 16, no Painel Coronavírus, da Secretaria da Saúde de Goiás, estão confirmadas 1.018 mortes por Covid-19 no Estado. A taxa de letalidade registrada é de 2,51%. Outras 50 mortes são investigadas como suspeitas de coronavírus.

Dados consolidados apontam 40.544 casos confirmados do novo coronavírus em Goiás, 97.035 são suspeitos, 12.427 recuperados e 43.149 descartados.

Sobre os profissionais de saúde infectados por Covid-19 agora são 1.010 técnicos ou auxiliar de enfermagem, 426 enfermeiros, 355 outros trabalhadores da saúde, 328 médicos, 125 trabalhadores administrativos da saúde e 89 fisioterapeutas.