O Márcio é muito bem articulado, uma liderança nata

O presidente do MDB em Goiás, ex-deputado federal Daniel Vilela, defende a pré-candidatura do empresário Márcio Corrêa à prefeitura de Anápolis e afirmou que a eleição no município é uma das prioridades do partido para este ano. “Márcio tem todo o respaldo das lideranças do MDB de Anápolis e da direção estadual e nacional do partido. Estamos engajados no seu projeto, que tem tudo para ser vitorioso. É um administrador qualificado e desponta como alguém que tem o perfil e as condições de promover os avanços que os anapolinos desejam”, afirmou Daniel Vilela em entrevista à Rádio Manchester nesta terça-feira (21).

O ex-deputado revelou durante a entrevista que teve na semana passada, ao lado de Márcio Corrêa, uma reunião com o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), na qual o dirigente assegurou o empenho da cúpula nacional do partido para ajudar na eleição de Márcio. “O Márcio é muito bem articulado, uma liderança nata. O que mais me impressiona nele é isto, não faz nenhum esforço para ser líder, age de forma espontânea e transparente. As pessoas o seguem e o escutam pelo seu carisma, sua simpatia e habilidade em construir projetos de forma coletiva”, elogiou.

Daniel Vilela lembrou que o empresário e odontólogo não tinha pretensões de ser candidato a prefeito de Anápolis, estava empenhado em estruturar o MDB na cidade. “Ele fez um grande trabalho de articulação e formou a melhor chapa de vereadores para a eleição municipal deste ano”, afirmou. Mas o dirigente do MDB disse que o cenário começou a mudar há alguns meses, quando lideranças municipais do partido passaram a incentivar uma candidatura de Márcio neste ano.

O ex-deputado, que disputou o governo do Estado em 2018, disse que o MDB fez recentemente pesquisas quantitativas e qualitativas e concluiu que existe um cenário favorável à candidatura do partido. “Mais uma vez enxergamos um cenário de mudança em Anápolis. A população não tem uma boa avaliação da atual administração municipal. Foi uma aposta que fizeram na eleição passada, mas que frustrou as expectativas que haviam a respeito da sua administração”, afirmou Daniel Vilela.

O presidente estadual do MDB afirma que o quadro eleitoral está indefinido na maioria dos municípios goianos por conta da pandemia da Covid-19, que restringiu atividades de pré-campanha e adiou o início da campanha para o final de setembro deste ano. Mas lembra que nas últimas eleições para prefeito de Anápolis na maioria das vezes os mais bem colocados nas pesquisas feitas antes do período eleitoral não tiveram êxito nas urnas.

“Anápolis não mais nos surpreende pelas surpresas em reta final de campanha. Percebemos uma grande vontade por mudança na cidade. Esta renovação tem pouco a ver com a idade ou ser um nome novo, mas principalmente com a capacidade de propor e promover as mudanças que a população deseja”, frisou Daniel Vilela. “O Márcio representa essa mudança com qualidade, que tem o aspecto da competência. Acreditamos que com o começo da campanha eleitoral, ele vai se tornar mais conhecido e naturalmente vai se firmar como um dos favoritos para vencer esta eleição”, enfatizou.

Sobre alianças, Daniel Vilela afirmou que elas são importantes, mas não são determinantes para definir a eleição para prefeito. O que define, na sua opinião, é a avaliação do eleitorado sobre a atual administração e a capacidade do candidato convencer que as suas propostas são as melhores e tem capacidade de realizá-las. “Márcio representa a mudança, o avanço que a maioria do eleitorado deseja para Anápolis. Ele tem conversado com várias lideranças políticas e de segmentos organizados da cidade. Tenho participado de algumas destas reuniões e é notória a aprovação das pessoas sobre as ideias, propostas e visão do Márcio para Anápolis. Portanto, é zero no MDB a possibilidade dele não ser mais candidato a prefeito neste ano. Juntamente com a reeleição dos prefeitos Iris Rezende (Goiânia) e Gustavo Mendanha (Aparecida), a eleição de Márcio é uma das nossas prioridades para 2020”, afirmou o presidente estadual do MDB.

